RESPETO. Que no se aflija ni se afloje, le manda a decir Tania Pinto a Nerón, que se presente a las audiencias y se le tratará con el mayor de los respetos, todo lo contrario de lo que hacía él con las consejeras y el pueblo hondureño.

LUNES. Los sentenciados a la hoguera están citados para el próximo lunes al Congreso, para ser sometidos a los interrogatorios, al estilo del Senado imperial cuando interpelan a un funcionario del Ejecutivo.

SÁTRAPAS. Bueno, pero el tal Marlon Ochoa corrió a anunciar en un medio refundidor que no piensa presentarse a las audiencias y, por enésima vez habló una de majaderías, que ni él se las cree. Tal parece que se sienten realizados dándole espacios a semejantes sátrapas.

PLENO. Ojalá cumplan su promesa y no asomen el cacho, ni él ni el mentado Mario Morazán -gran culpable de la muerte de Miriam Barahona- para que Tania y compañía presenten rápido el informe al pleno y se los terminen de volar.

NOVIA. La novia del Redondo renunció a la beca en la Comisión de Competitividad, pero solo a la presidencia, no a la chamba. Le aprendió a Rebeca.

QUEVEDO. Los chuscos en esas redes le preguntan a la guapa muchacha, si todavía sigue con el panzón del Redondo, ahora que pasó a engrosar la cruel y vil llanura. Como era que decía Don Francisco de Quevedo.

RESCATE. Todo un plan de rescate del centro histórico de Tegucigalpa, presentado por Juan Diego, tras el abandono total en que estuvo durante los cuatro años de Libre. Incluye seguridad, revitalización y medio ambiente.

TZM. El 20 de este mes, cuando se cumplen 46 años de las elecciones para la Constituyente de 1980, será aprobado el presupuesto en el Congreso, avisa el Tommy. Le bajaron más de 25 mil millones al que dejó Libre.

TREN. Bueno, si los refundidores, solo en el “tren interoceánico”, del cual no dejaron ni una maqueta de cartón, se mamaron más de mil millones. Qué tal.

PERRO. Está perro ese zipizape entre JCC -el ex de Sedesol- y Marco Ramiro. “Diputado pirracha, pusilánime”, come cuando hay, salta tapias, roba gallinas, le manda a decir.

PAQUITA. Solo faltó que le dijera, como Paquita la del Barrio, “rata inmunda”, “animal rastrero”, “alimaña ponzoñosa”, “inútil” ...

BASE. Los chats refundidores están que arden, culpándose unos a otros por la marimbeada, y advirtiendo que ni se tiren llamándolos a marchas o protestas porque, cuando estaban en el poder, el familión nunca se acordó de la base.