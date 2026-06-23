Que no hay almuerzo gratis dicen esos refundidores con el caso ENEE

TIJERA. Ya estuviera, le manda a decir Dante al gerente de la ENEE, con la operación tijera, cortándole la luz a los peces gordos, a diputados y a quien sea que no pague, y no espere a que el Congreso reforme la ley.

ENEE. Los mismos refundidores confirman que, si quieren ver la nueva ley de la ENEE publicada en La Gaceta, pues, hombre, pa’luego es tarde, que le devuelvan a Libre a sus representantes en el CNE y TJE.

APOYAR. Más que un zipizape entre liberales y refundidores, lo que deja claro el emplazamiento de Cálix al diputado Altamirano es la disponibilidad del PL a apoyar a presuntos “moderados” de Libre, para que sigan en los entes electorales.

BIENES. Las malas lenguas no descartan aseguramiento de bienes a los involucrados en malos manejos del dinero de la campaña, y por eso andan desjuiciados victimizándose y buscando chivos expiatorios, para desviar la atención del gran clavo que tienen por no rendir cuentas claras.

FARC. Por enésima vez se comprueba que todos estos clientes están cortados con la misma tijera, allá está Petro revuelto, porque, como aquel que dijimos en estos lares, jura que a su pupilo -el ex de las FARC, aunque lo niega de rodillas- le hicieron la ponga.

MITAD. Hombre, pero también hay que decir, cómo es posible que los colombianos, después de todo ese desastre de gobierno de Petro, casi la mitad haya votado por su candidato. Quién entiende a los pueblos.

LOMO. La pegó el Tommy con su endoso a Abelardo en Colombia y ahora que aliste el lomo con Petro y sus pupilos en estas latitudes.

CHOLU. Preguntan unos chuscos que, si no es mucho la preguntadera, qué es eso de “delegado presidencial” que acaban de nombrar en Choluteca. ¿Y el gobernador político?

CMH. El Santos del CMH -que de santo no tiene ni el bendito- acaba de terminar su segunda huelga en los cinco meses de la racha, y ya amenaza con su tercer paro solo porque MAM -la resignada- dijo algo que no le gustó.

PÍO. Pucha, como dice aquel y, si por cada babosada que diga un funcionario y no le cuadre al susodicho, se declarará en huelga, ya fregamos. Lo bonito es que, en los cuatro años de Xiomara, nunca dijo ni pío. Será porque fue candidato a alcalde del M-28 en Tela.

DESFILE. Hombre, a propósito de tractores, ¿y los chunches aquellos que mandó el difunto venezolano y que hasta armaron un desfile cuando arribaron? La bulla es que la mayoría acabó como chatarra y, otros, en fincas privadas.