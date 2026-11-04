¡Por fin! Honduras comienza a entregar placas vehiculares metálicas

GACETA. ¡Ya es Ley y la Ley no es negociable! manda a decir el tigre del sur tras la publicación de las reformas penales en La Gaceta. No hay marcha atrás.

CELDA. Todo miembro de la MS-13, de la 18 y del Cartel del Diablo será declarado terrorista y confinado en una celda de máxima seguridad, sin ningún contacto con el exterior, cero visitas y solo calentarán sol media hora a la semana.

ÚNICOS. ¿Quién se opone al confinamiento de las pandillas y al combate de la delincuencia por tierra, mar y aire? Los únicos que votaron en contra de las reformas fueron unos diputados de Libre.

ACTO. Todo un despliegue de las fuerzas de seguridad en Casa Presidencial, para darle la bienvenida a la publicación de las reformas penales, con presencia de Wagner, Pablo Emilio y el jefe del EMC. El acto fue encabezado por el Tommy y Juan Carlos García, mini de la Presidencia.

PAPEL. Ya vieron, hoy, por fin, arranca la entrega de placas metálicas en el IP. Otro de los grandes “aciertos” y “éxitos” de Libre, en cuatro años ni siquiera eso pudo hacer, y es un tema muy vinculado a la seguridad.

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ORDEN. Juan Diego inicia la recuperación nada menos que de la sexta avenida de Comayagüela, la cual se perdió desde hace añales, y ningún alcalde se había atrevido a poner en orden a los vendedores.

PISA. Hombre, buen comienzo el del catedrático y dirigente de Los Lobos que ha asumido la Secretaría de Educación. Honduras vuelve a las pruebas PISA, de donde la sacó Libre, y revisarán con lupa el planillazo que denunció la ASJ.

DESASTRE. Xiomara y el Esponda sacaron el país de las pruebas PISA, para que los hondureños y el mundo no supieran el desastre de educación pública que desarrollaron en cuatro años, empezando por las matemáticas.

TSC. El TSC será el encargado de investigar la piñata en las planillas, con conserjes, choferes, aseadoras -todos activistas de Libre- ganando hasta 40, 50 y 60 mil al mes.

TÉCNICAS. Ojalá y también revisen con lupa las asistencias técnicas. Hay diputados refundidores -exdirigentes magisteriales- que las vendieron o las repartieron como confites a segundos frentes y activistas. ¿Verdad...?

REY. El “papi” fue recibido en el Palacio Real de Madrid por el rey Felipe VI y hoy entra de lleno a la XXX Cumbre Iberoamericana.

TREN. Por fin reactivarán el tren de Cuero y Salado, en Tela, el cual fue dejado en el olvido por Libre. El IHT abrió ayer la licitación con cuatro empresas.