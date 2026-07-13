Pobre Tommy, se fue al Argentina-Suiza y los refundidores le volaron candela

REMO. Saludes les dejó el remo vikingo, la sensación del mundial, se van, pero dejan el nombre de Noruega en la cúspide del mundo, al igual que el de sus aguerridos e incendiarios antepasados.

2030. Avisa Infantino, el alero de Trump, que el mundial de 2030 podría ser con 64 selecciones. Tal vez así vuelven estas turuncas de aquí, aunque, quien sabe. Capaz y ni así.

KANSAS. Los refundidores están aprovechando para volarle candela al Tommy, porque lo columbraron en el Argentina-Suiza, la noche del sábado, allá en Kansas City, Misuri.

MORAL. Ajá, pero jamás dijeron nada del Redondo, con un Congreso que nunca trabajó, que solo le hacía los mandados a Mel Zelaya y allí andaba con su novia viajando por todo el mundo. La doble moral de la izquierda carroñera.

AVIÓN. El mismito cuento del avión presidencial, prometieron que su primer acto de gobierno sería venderlo -y traer la tal CICIH- y ni una cosa, ni la otra.

PRECIO. Hoy han desatado toda una campaña en sus redes fecales, cuestionando el precio de venta del avión en vez de explicar porqué nunca lo vendieron y, lejos de eso, gastaron millones en su remodelación.

PLACER. El problema es que aquí nadie investiga nada, comenzando por las instituciones del Estado, pero el familión usó ese avión durante los cuatro años y, para viajes de placer y hasta con “segundos frentes” a islas caribeñas.

FOTOS. Ajá y, Xiomara que, para taparle el ojo al macho, las pocas veces que viajó en aviones comerciales, subía fotos junto a HZC en “economic class”, y casi siempre lo hacía en jet privados.

FAH. Luis Sosa, el ex de Bienes Nacionales, le echó la culpa en un canal a Johel Zelaya y a la FAH por el fracaso en la venta del avión. Parece, dijo, que la FAH se quería quedar con él. Ajá y, ¿quién era la jefa del jefe de la FAH? ¿Quién era la ministra de Defensa?

SALARIO. Adivinen las hijas de qué conocido político hondureño -que viven en el imperio- tenían salario fijo en los dominios de la “vaca intelectual” y solo les depositaban el chequecito sin hacer nada.

JINGLE. Hasta un jingle ha sacado JOH sobre su regreso, además de enviar un mensaje sobre la cuenta regresiva, así es que, la cosa estará que arde en Palmerola.

MASA. “Perdón, papaíto, no lo vuelvo a hacer”, manda a decir el alcalde de Yuscarán, pillado con las manos en la masa usando el salón municipal como estanco. Por lo menos el hombre apoya lo que produce su municipio.