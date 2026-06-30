Pobre la moribunda ENEE, primero que sí, luego que no, ahora que talvez

ENEE. La última es que hoy ya no se aprobarán las reformas a la ENEE y todo porque, para no variar, varios diputados liberales se volvieron a dar vuelta. Luz Ernestina y “pies descalzos” por lo menos ya lo dijeron públicamente. Otros se esconden.

150. Saludes les deja, a partir de hoy, el subsidio de la ENEE a los consumidores de 150 kilovatios.

2029. Adivinen quién es el más feliz, como una lombriz, por el regreso de JOH. La bulla es que ni doña Ana ni sus hijas andan tan contentas. Allí salió diciendo que, si Juan Orlando vuelve, “será un potencial candidato en 2029”. Jueeeee...

MIEL. A Mel Zelaya siempre se le ha quemado la miel por volver a ser candidato -en 2021 se vio obligado a poner a XC- y, qué mejor excusa para lanzarse si JOH se lanza. “Solo yo lo puedo parar”, dice. Cómo no, chon...

HUESO. A otro perro con ese hueso, como le encanta decir a un señor, si ni uno ni otro pueden -ni deben- volverse a lanzar. Bien estamos como estamos, aunque no estemos tan bien, cualquier cosa es mejor que volver a lo mismo.

BUKELE. Quién como Bukele, que se acaba de inscribir para un tercer mandato, y no tiene rival. Qué envidia, papa.

TOÑO. Bueno, pero JOH jura y recontrajura que no viene a lanzarse, sino, a retomar su vida familiar y que, con lo que sueña es con una finca modelo allá en su terruño. Y, que le dé sarampión a Toño Morro si está mintiendo, dice.

GALLO. Julieta avisa que esa suspensión de la orden de captura de JOH -en menos de lo que canta un gallo- “le pasará factura al Partido Liberal”, mientras German Licona cree que “debilitará” al gobierno del “papi”.

VELA. Pero, desde los recintos de la diosa Temis aclaran que quien tomó la decisión de suspender la alerta migratoria y la orden de captura a JOH -para que se presente ante la justicia- es el magistrado Walter Sabio -como juez natural- y que WV -como presidente de la CSJ- no tiene vela en ese entierro.

TUSA. Walter Sabio solo emitió el fallo y se peló la tusa. Saludes les manda desde las Europas. El juicio de JOH será el 3 de agosto en la sala de prensa de la CSJ.

CINCO. Hombre, ya van cinco al hilo, no rebajas, sino, rebajotas a los combustibles y pregunten si los buseros y taxistas les han bajado un centavo a las tarifas. ¿Y los alquileres? ¿Y las medicinas? ¿Y las burritas?

PILAS. Escucharon al arzobispo “jampedrano”, Michael Lenihan, por la fiesta patronal de la ciudad, le pidió a la racha “que se ponga las pilas”.