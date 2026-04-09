“Operación pescado” de 100 mil yucas para 82 padres de la patria

BONO. Terremoto, seguido de tsunami, desata “bono del pescado” de cien mil yucas de Casa Presidencial a la bancada liberal, incluida Iroshka, la diputada “coherente”.

MAR. La “operación pescado” fue ejecutada por Jorge Cálix, según lo ha reconocido él mismo, para apoyar a sus compañeros de bancada a pasar una relajada Semana Santa disfrutando del sol, la arena y la playa.

CHON. El destape lo hizo Iroshka en la “escuelita” del Congreso, porque, como se las tira de que no quiebra un plato, se vuelve a lavar las manos. Iroshka jura por su esposo que no se daba cuenta del depósito en su cuenta bancaria. Como no, chon...

ACCESO. Hasta Rashid, diputado liberal y gran alero de SN, le manda a decir a Iroshka que mejor se cuente una de vaqueros o de Aquaman y que quién le va a creer que no tenía acceso a redes y que por eso no había devuelto la marmaja.

IA. En los tiempos de los teléfonos inteligentes, de la IA, del “guasat” -como dice aquel- de signal, de telegram, en fin, Iroshka dice que estaba “incomunicada” y por eso no se daba cuenta. ¡Habrase visto!

DIEZ. La otra cosa, en tiempos de las transferencias digitales a cualquier parte del mundo, Iroshka de Nasralla viene a “devolver” el billete 10 días después.

CARA. Hasta su suplente Josué Colindres la ha desmentido -como cuando le ordenó votar por la directiva del Congreso y luego se lavó las manos- y le ha pelado la cara al reconocer que él recibió el tal bono.

TERESA. Mario Segura también trapeó con la diputada “coherente” que, por enésima vez, pretende aparecer ante el pueblo como la “Madre Teresa de Calcuta”. Por cierto, allí anda llorando por Marlon Ochoa.

MANOS. ¿Bien o mal que una bancada de oposición reciba bonos de manos del partido de gobierno? Bueno, que opine Morgan.

VIP. Mercedes Saravia publica un post con la foto del número uno del BCH y pregunta: “Y este quién p...se cree, ni le cuesta el triunfo del partido y anda de VIP”.

JUSTICIA. Anoche le volaban la cabeza de tajo a Marlon Ochoa y a Mario Morazán. ¡Por fin justicia! Anoche también aprobarían las reformas al reglamento interno del CN y le darían volantín a la comisión permanente del Redondo.

UPL. Quién será ese excandidato (a) presidencial que investiga la UPL por haber recibido financiamiento ilegal en su campaña. Ummmm...

LIBRE. Ya vieron, la Corte de Apelaciones de NY declara libre de pecado a JOH, y anula su condena y acusación por narcotráfico.