Mucho juicio político... pero Libre le apunta otra vez al CNE y TJE

Litis. En los recintos de la diosa Temis columbraron a Fausto Cálix, de regreso a la cruel “litis”, ya sin Prado blindada, sin chofer y sin nadie que le cargue el maletín.

Cohep. Nueva misa del “papi” y Anabel, junto a la cúpula del Cohep, para entrarle de lleno a la producción y al desmadre de la ENEE. Ojalá y pronto se empiecen a ver resultados, constantes y sonantes, porque la “people” anda de mírame y no me toques.

OBLIGÓ. En esas redes le mandan a decir a MM que a quién debe de culpar por su caída -y hasta de las amenazas que dice recibir- es al titiritero, es decir, al que lo obligó a boicotear el proceso.

FILAS. En las filas refundidoras ya hablan del regreso de la Garmendia, ahora nada menos que como consejera o magistrada, en los órganos electorales. Muy cercana al olanchano.

2029. De qué servirán los llevados y traídos juicios políticos si vuelven a meter gente de Libre al CNE y TJE. A cualquiera que pongan allí, si es refundidor, en 2029 se repetirá la historia de Nerón y de MM.

Agacha. Solo vean el caso de Hugo Noé, profesional, expresidente del BCH, exembajador en Washington y en la “comisión permanente” y en el Congreso solo fue y es otro “Pepsi” más, que solo agacha la cabeza ante las órdenes de Mel Zelaya, sea lo que sea.

Fibra. Por cierto, Pablo Emilio ya tiene todas las pruebas de cómo Libre pretendió, primero, robarse las elecciones, luego, boicotear la Declaratoria y, por último, dar un “golpe”. Ojalá y el FG, saque la fibra, como dicen en la chiri.

Gaceta. O qué creen que se dio cuando el Redondo se inventó un decreto, prácticamente anulando las elecciones, y Xiomara corrió a sancionarlo y a publicarlo en La Gaceta.

Valerio. Si no es porque el general Valerio se negó a acatar el mentado “decreto”, pese a haber sido emplazado por Xiomara en el último consejo de ministros -10 de enero de este año- allí siguieran en el poder. ¿Y eso se debe quedar así?

Chago. Ya liberado el “apóstol” Chago, pero bajo condición de que no vuelva a tierras cuzcatlecas, por lo menos en tres años. Así es la justicia en los países serios.

Ojo. Para que vean la perversidad de los refundidores, qué necesidad había de que el estudiante perdiera su ojo, si ya todo estaba arreglado con lo del presupuesto de la UNAH.

Genes. Pero no. Como estos llevan la maldad en sus genes, Cazaña y el tal “Pepsi” fueron a malinformar a los encapuchados, y los ennavajaron para que armaran el relajo.