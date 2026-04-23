Mucho juicio político... pero Libre le apunta otra vez al CNE y TJE

<b>Litis. </b>En los recintos de la diosa Temis columbraron a Fausto Cálix, de regreso a la cruel “litis”, ya sin Prado blindada, sin chofer y sin nadie que le cargue el maletín.<b>Cohep. </b>Nueva misa del “papi” y Anabel, junto a la cúpula del Cohep, para entrarle de lleno a la producción y al desmadre de la ENEE. Ojalá y pronto se empiecen a ver resultados, constantes y sonantes, porque la “people” anda de mírame y no me toques.<b>OBLIGÓ. </b>En esas redes le mandan a decir a MM que a quién debe de culpar por su caída -y hasta de las amenazas que dice recibir- es al titiritero, es decir, al que lo obligó a boicotear el proceso.<b>FILAS.</b> En las filas refundidoras ya hablan del regreso de la Garmendia, ahora nada menos que como consejera o magistrada, en los órganos electorales. Muy cercana al olanchano.<b>2029. </b>De qué servirán los llevados y traídos juicios políticos si vuelven a meter gente de Libre al CNE y TJE. A cualquiera que pongan allí, si es refundidor, en 2029 se repetirá la historia de Nerón y de MM.<b>Agacha. </b>Solo vean el caso de Hugo Noé, profesional, expresidente del BCH, exembajador en Washington y en la “comisión permanente” y en el Congreso solo fue y es otro “Pepsi” más, que solo agacha la cabeza ante las órdenes de Mel Zelaya, sea lo que sea.<b>Fibra. </b>Por cierto, Pablo Emilio ya tiene todas las pruebas de cómo Libre pretendió, primero, robarse las elecciones, luego, boicotear la Declaratoria y, por último, dar un “golpe”. Ojalá y el FG, saque la fibra, como dicen en la chiri.<b>Gaceta.</b> O qué creen que se dio cuando el Redondo se inventó un decreto, prácticamente anulando las elecciones, y Xiomara corrió a sancionarlo y a publicarlo en La Gaceta.<b>Valerio.</b> Si no es porque el general Valerio se negó a acatar el mentado “decreto”, pese a haber sido emplazado por Xiomara en el último consejo de ministros -10 de enero de este año- allí siguieran en el poder. ¿Y eso se debe quedar así?<b>Chago.</b> Ya liberado el “apóstol” Chago, pero bajo condición de que no vuelva a tierras cuzcatlecas, por lo menos en tres años. Así es la justicia en los países serios.<b>Ojo. </b>Para que vean la perversidad de los refundidores, qué necesidad había de que el estudiante perdiera su ojo, si ya todo estaba arreglado con lo del presupuesto de la UNAH.<b>Genes</b>. Pero no. Como estos llevan la maldad en sus genes, Cazaña y el tal “Pepsi” fueron a malinformar a los encapuchados, y los ennavajaron para que armaran el relajo.