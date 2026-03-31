Más destapes en los exdominios de la “vaca intelectual”

HORA. Avisa el Tommy que ya se publicó en La Gaceta la Ley de Empleo Parcial, más conocida como “Ley de empleo por hora”, aquella que “gorra juca” y compañía se volaron y nunca aprobaron una alternativa para estudiantes, madres solteras, jóvenes, en fin.

FALSOS. La bancada liberal apoyó a los refundidos del cerebro con la eliminación de la “Ley de empleo por hora” a cambio de darle viento a una nueva legislación que tapara el bache, pero como los ilustres son más falsos que un billete de a 15, incumplieron su palabra.

AYOTE. Vaya, jodido, se les ahumó el ayote a los veraneantes con ese anuncio desde los dominios de Reinaldo sobre lluvias este miércoles, jueves y viernes, los días más esperados de la “semana zángana”.

PLAN. Ya hoy es Martes Santo y nada de un plan de ahorro de combustibles de la rachaaaaaa... Qué estará pasando si, se supone, fue lo primero que debieron hacer en cuanto estalló la humazón en Irán.

ORMUZ. La cosa está que arde con los combustibles y hasta en el imperio han subido casi el doble. Lo “pior” es que, por los vientos que soplan en la capital federal y en el Estrecho de Ormuz, esa guerra va para largo.

NUBES. La gran jodida es que los carburantes disparan todo, comenzando por la canasta básica y el transporte, pero, una vez que pase la guerra y el petróleo se vuelva a estabilizar, los leñazos a los granos básicos, lácteos, huevos, en fin, se quedan congelados en las nubes.

COLCHÓN. Por eso es bueno un colchón petrolero que mantenga estabilizados los precios de los combustibles por el tiempo que se pueda y amortigüe los trancazos.

PESOS. Si en tiempos de RLC hicieron mal uso de ese fondo, esos son otros cinco pesos y, de ninguna manera significa que la medida sea mala. Es como decir que la policía no sirve por unos cuantos chepos picaritos.

LLENO. Todo listo para entrarle de lleno a la aprobación del presupuesto general de la “res-pública”, en cuanto pase la Semana Santa, ya reformulado y todos los mikis.

LEONEL. Más destapes en los exdominios de la “vaca intelectual”, Leonel Núñez confirma que al menos mil individuos -hombres y mujeres- vivían en el extranjero y cobraban hasta 50 mil mensuales como presuntos empleados de la SEP. Pobre, pueblo, pobre...

LLANTAS. Hombre, a ver cuándo reforman el Código Penal y declaran como un acto terrorista la quema de llantas en carreteras. Estos dejaron destartalada la red vial y son pelis para destruirla.