Lo de la tal privatización a la ENEE es pura campaña de Libre

CHELE. Reaparece el chele Castro y le pide al MP que investigue a la Moncha por el desmadre que dejó en la pobre ENEE. Como la que mandaba allí era ella, por conducto del tal Erick.

BABY. Saludes les dejan los “papis” y “mamis” de la Patria y les mandan a decir que, hasta la vista, baby. Volverán hasta finales de julio, pero amenazan con regresar antes, si la “people” los aclama.

ENEE. Lo otro que les dejó saludes son las reformas que tanto urgen a la ENEE y quedan para cuando San Juan baje el dedo, si es que sus majestades reverendísimas, los diputados liberales y de Libre, se dignan en apoyar.

JUEGO. Otra vez el Partido Liberal cae en el juego de sus “amigos” refundidores, los mismos que dividieron la institución política, y que no dejan pasar chance para seguirla jorobando.

BLINDAJE. La rectora le pide explicaciones a la bancada liberal del porqué no se aprobó la reforma a la ENEE, si varias de las observaciones que plantearon se aprobaron, incluido el blindaje a la no privatización y a sus bienes.

VOZ. Ya vieron, “voz de muerto” está de regreso y avisa que viene con todo a poner en su sitio a reimundo y medio mundo en el TJE y, como la cosa es friendo y comiendo, ayer mismo tomó posesión de los aposentos de la difunta.

OJO. Unos chuscos piden estar ojo al Cristo con “voz de muerto”, porque “no hay que olvidar que en 2006 impuso a Mel Zelaya y, en noviembre de 2025 por poquito y repite la trastada con el señor de la tele”. No hallan qué inventar.

KEIKO. Los refundidores andan llorando a moco tendido solo porque la Keiko ya dejó atrás al pupilo de Pedrito con más de 40 mil votos. Por eso aquí, Aldana e Iroshka de Nasralla boicotearon el escrutinio especial en el CLE, sabidos de que, si contaban los votos, jamás ganaban.

UPL. Preguntan unos chuscos si la comisión de campaña de Nasralla tenía autorización de la UPL para recaudar fondos en el imperio vía cenas, bingos o lo que fuera. Sus seguidores en la diáspora admiten el montaje de ese tipo de eventos y la apertura de cuentas en bancos de aquellos lares.

LENGUAS. Las malas lenguas hablan de un periodista, cercano a SN en la campaña, que lo enganchó diciéndole que “don’t worry”, que la UPL era un elefante blanco y que nadie investigaría nada.

ECHAR. La bulla es que ahora le quieren echar el muerto a JH por el desmadre en el manejo de los fondos de campaña, así es que, si no se pone vivo, quién sabe cómo le vaya.