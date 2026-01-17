La transición fue tan puntual que casi se les pasa el gobierno

RACHA. “Papi, active la racha”, le pidieron varios migrantes catrachos al presidente electo cuando lo columbraron comiendo hot dog en las calles de Washington. “La rachaaaaaa”, gritó.

FELIZ. Contento el “papi” por su encuentro con María Corina, una mujer valiente y patriota, que nunca se dio por vencida en su lucha contra el narcotirano. También feliz por haber saludado a María Elvira Salazar.

CLAUDIA. Alertas del imperio a las aerolíneas comerciales en los cielos mexicanos. ¿Estáis oyendo, Claudia? Parece que ahora le tocará el turno al “cartel de Morena”.

ALGO. Hombre, un poquito más y arrancan la transición en febrero. Servirá de algo ahora, si esos intercambios debieron comenzar a inicios de diciembre.

NUNCA. Aja y, encima, el orate de Servicio Civil -con aspecto de primate y delegado por Xiomara para la presunta transición- también llamando “de facto” al nuevo gobierno. Vale que en 10 días se van y en el Nombre de Dios no vuelvan nunca más.

GOLPE. La CHICO advierte que Aldana acaba de aprobar a matacaballo, bajo criterios políticos y populistas -y no técnicos- el Plan Maestro para el ordenamiento territorial de la capital. Otro golpe a la ciudad.

AMDC. Qué ganarán con seguir alimentando la ambición de Aldana de seguir en la AMDC, con todo ese desmadre que se tiene. Solo la descomunal deuda que hereda, para qué quiere más Juan Diego.

PEOR. Fiscalía de la Constitución, Fiscalía de Delitos Electorales, Fiscalía de Derechos Humanos, Fiscalía de la Mujer, en fin, todas, absolutamente todas -sin excepción- la peor vergüenza.

AGACHAR. Todas esas fiscalías se olvidaron de hacer su trabajo, y lo único que han hecho es agachar la cabeza y rendirle pleitesía al activista de Libre, Johel Zelaya.

AUDIOS. Tantos delitos electorales que se cometieron desde la víspera de las elecciones primarias -no digamos las generales- y la dichosa fiscalía nunca dijo ni pío y cuando apareció fue solo para denunciar los audios aquellos, más falsos que un billete de a siete pesos.

CUATRO. Ajá y, qué decir de la “fiscalía de derechos humanos”, o como se llame, el pueblo ha pasado bajo estado de excepción los cuatro años de Xiomara -incluida las elecciones- y nunca apareció ni en broma.

QUINTO. Aja y, la “fiscalía de la mujer”, cuando llegó Xiomara, Honduras era segundo lugar en CA en feminicidios, hoy es primer lugar en el continente y quinto en el mundo, y tampoco nunca dijo presente.