La "privatización" que nadie compra: la ENEE, otra vez en el juego de Libre

MESSI. Bueno, solo para que vean, mientras aquí siguen con la selección del 82, países que nadie conocía ni siquiera por nombre dan la gran sorpresa en ese mundial. Un minuto más de tiempo extra y dejan fuera a la Argentina de Messi de los octavos.

PASEAR. Y, si se hubieran ido a los penales, quién sabe cómo les habría ido a los argentinos con ese pedazo de portero de Cabo Verde. Épica batalla en Miami, duelo de gladiadores en la cancha, mientras Honduras, cuando volvió a los mundiales después de España 82, solo a pasear fue.

ACEITUNO. Triste noticia el deceso de Arístides Aceituno, compañero en la ex “Super T” y fundador, junto a Víctor Montecinos, de Hondudiario, el primer diario digital del país. Decenas de periodistas han desfilado por la funeraria para la despedida. QEPD.

JUEGO. Toda la discusión sobre el rollo de la ENEE se centra en la tal “privatización” que se han inventado los refundidores y, ahora, el desmarque de la bancada liberal que ha vuelto a caer en el juego de Libre.

MONEDA. El olanchano usa la ENEE como moneda de cambio, para chantajear al Tommy y le devuelva a Libre los cargos en el CNE y TJE, que ocupaban el orate de Marlon Ochoa y MM.

PRECIOS. El tema de la ENEE no es la “privatización” de Mel, el asunto es que el país se desangra sin inversiones y, en consecuencia, con batallones de desempleados y ningún inversionista va a llegar a ninguna parte donde no le garanticen energía 24-7 y a precios competitivos.

LISTA. Pregunten cuántas empresas se han ido allí nomás, a El Salvador o Nicaragua, en cuanto vieron la lista de municipios que “no tendrán luz hoy”, con apagones de ocho y hasta de 10 horas. Solo que estuviera loco un inversionista para traer su pisto a un país en esas condiciones.

LAGO. En el Lago de Yojoa columbraron al “papi”, en misa con los alcaldes, para hablar de temas edilicios y sobre la entrega de los tractores y otras hierbas.

FIESTA. Doble fiesta hoy en el imperio con la celebración de sus 250 abriles de independencia y el mundial que este fin de semana entra a los octavos de final.

MÉDICOS. Los médicos suenan de nuevo tambores de guerra por presunto incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno.

MINISTRO. Ya días, según las malas lenguas, le han aconsejado a Tito Asfura que mejor nombre a un ministro (a) en la Sesal, para que los susodichos tengan un interlocutor creíble con quien hablar. Las enfermeras también amenazan con paros.