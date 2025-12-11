La culpa del desmadre en el CNE es de aquel “quema embajada”, hombre

NAVIDAD. Hombre, y cuándo puercas piensa arrancar el CNE con ese conteo de las actas con inconsistencias. ¿Estarán esperando la Navidad? Todos los días que mañana y más mañana.

MARLON. Todo este desmadre en el CNE tiene nombre y apellido y se llama Marlon Ochoa. Desde el primer día que puso un pie en el órgano electoral llegó a boicotear el proceso y, luego, estuvo un mes sin asomar el cacho a las sesiones.

BOICOT. Su boicot atrasó la contratación de empresas, y todo el proceso, y luego se tuvo que hacer todo a la carrera. Ajá, y así los cínicos y cara dura de Libre tienen el valor de estar hablando de “golpe electoral” y culpando al “bipartidismo”.

PELEAR. Hombre, no hay duda de que Mel Zelaya le sigue viendo la cara de Caperucita Roja a sus excorreligionarios liberales o, al menos, a Nasralla. No se pudo inventar algo más creativo para echarlos a pelear con los azulejos. Solo le faltó decirles: “El que escupa aquí, es macho”, como en la escuela.

ACTUAR. Ya con esa aceptación de la marimbeada por parte de Mel Zelaya, Nasralla debería actuar como un caballero, aceptar los resultados y ponerse a trabajar junto al “papi” -en un gobierno de integración- para sacar a Honduras del descalabro en que la dejará Libre.

ACTAS. Pero no, allí sigue SN con el cuento del fraude y ahora se ha inventado que tiene el “cien por ciento de las actas”. ¿Quién sabrá más, él o el presidente del partido?

MORDER. Al suave SN ha vuelto a morder el anzuelo de Mel. Por más que lo traicionó en 2017 cuando negoció con JOH, y luego le incumplió los acuerdos en 2021, vuelve a caer en sus garras.

ATILA. No se da cuenta el señor de la tele y compañía que Mel es como Atila

-conocido como “el azote de Dios” por despiadado e incendiario- y no se quiere inmolar solo.

MISAS. Al Tommy jefe de bancada lo columbraron en la capital federal, donde ha tenido misas con varios funcionarios y congresistas, para ir adelantando la próxima agenda del “papi”. Solo con Trump no se reunió.

VILLA. Amarga Navidad este año para los capitalinos, sin villa navideña, porque todo el billete se fue en la campaña. Y, así Mel quiere seguir mandando en la AMDC, para no perder el refugio de sus colectivos.

BURRO. Alegrón de burro a aquellos que ya celebraban que Segura y otras hierbas habían quedado hule con sus “curiles” en el hemiciclo. La campana -San Antonio de Flores- los salvó y allí van otra vez de chuso. Chocoyo también ya está a punto de entrar.