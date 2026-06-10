Juan Diego entra al Comité de la red mundial de gobiernos locales

QUIÉN. La loca del pueblo pregunta que quién ordenó el nombramiento de la esposa del vaquero sin sombrero -ex de Gobernación- como cónsul de la Federación Rusa en estas latitudes.

ENGEL. Por eso medio mundo especula de arreglos bajo la mesa con el dueño de Libre. La cónsul rusa es la abogada personal de Xiomara Castro y, encima de eso, el imperio la sacó a bailar en la Lista Engel.

BONN. A Juan Diego lo columbraron en Bonn, la ciudad natal de Ludwig van Beethoven y excapital alemana, participando en un evento mundial de alcaldes. El edil del DC ha sido electo miembro del Comité Ejecutivo de la red mundial de gobiernos locales por el desarrollo sostenible y la resiliencia.

DÓNDE. Ya está listo en Las Lomas el citatorio a Nasralla, para que llegue a aclarar -con facturas, recibos y documentos, no con X ni con TikTok- dónde está el dinero de la

campaña.

FILAS. La bulla en las filas de Libre es que SN ya empezó a mandar señales de humo a “Toro Sentado” y a “Caballo Loco”, para que alisten flechas y llantas, y salgan a defenderlo.

CUENTAS. Bueno, en la UPL esperaron que Nasralla rindiera cuentas claras, amistades largas, todo diciembre, enero, febrero, marzo y nada. El último requerimiento se lo enviaron el 23 de marzo y, como que no era con él, porque, como es intocable.

ACLARAR. Se repite la historia de las actas del 30-N, que nunca las tuvo, y se tiraban la pelota con sus amigos refundidores. Lo que debe hacer Nasralla es aclarar esas cuentas en el imperio, Gran Caiman y, según el diputado Francis Cabrera, también en Panamá.

BRINCO. Tanto brinco de los taxistas ruleteros por los Uber, Indriver y otros, y medio mundo tiene añales de estarles pidiendo que mejoren sus unidades y su servicio y, neles pasteles.

VALOR. Que levante le mano el padre de familia que tenga el valor de mandar a un hijo en esos taxis ruleteros, sin el temor a que le bajen la gallina o la violen, si es mujer.

UBER. En el mundo entero ahora se usan los Uber y otras hierbas, porque, aparte de más barato y elegante, es seguro.

TOMMY. Vale que el Tommy ya intervino, en busca de una salida al desmadre, luego del desaguisado que armaron los del IHTT con el decomiso de los Uber.

PGR. Los “Sherlock Holmes” de la PGR ya andan tras la pista de unos exfuncionarios de Hondutel que, orinando fuera del huacal, autorizaron rifas deportivas, premios y otras hierbas, en los cuales la empresa no tiene vela, y no tardan en caerles.