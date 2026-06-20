CHINCHE. Hombre, los liberales andan de mírame y no me toques. Ahora son una chinche. Solo por un X que escribió la resignada allí salieron Elenckoff y el otro muchacho tiktokero amenazando con romper la coalición bipartidista y zafarse del gobierno.

ROMPAN. Que rompan la alianza y formen bipartidismo con Mel Zelaya de una vez. Punto. Total, para las condiciones en que los refundidos del cerebro dejaron el país, que mejor le pongan una bomba de una vez.

ENEE. De paso, que se unan a la bancada refundidora y voten en contra de las reformas energéticas y, junto a Libre, le decreten extremaunción y los santos óleos a la pobre ENEE.

MES. La bulla es que ni un mes duró en su cargo el director de Protección al Migrante de la cancillería, y la hija de un alto funcionario de la racha le consiguió el sobre blanco para meter a su amiga.

ALDEAS. Y esto que el ahora exfuncionario es un obrero y gran luchador de la estrella solitaria, coordinador de todas las aldeas del DC. ¿Estáis oyendo, Mercedes?

298. ¡Eureka! Llegó el barquito con los primeros tractores para las 298 alcaldías y, como lo ha prometido el “papi”, serán entregados a los ediles de todos los partidos, no como Libre, que solo les daba el bono tecnológico y otras hierbas a los refundidores.

FORO. Saludes les manda el “tigre sureño” desde Marrakech, Marruecos, donde participa en un foro económico y, desde allá manda a decir que su amigo Tito está cumpliendo su promesa con los alcaldes sobre la maquinaria, para la reparación de la red vial no pavimentada.

PISTO. Pucha, como dice aquel, nada menos que 2.2 millones se echó la “vaca intelectual” en comida, meriendas y café en la SPE. Como aquí sobra el pisto y, tiempo es el que hace falta, para gastarlo.

KIEV. El “amigo” de Putin recibió al “papi” con todos los honores en Ucrania, quien arribó en tren a Kiev, y destacó el carácter guerrero del pueblo ucraniano durante los cuatro años de guerra contra la Federación Rusa.

OFRENDA. El “papi” rindió un emotivo homenaje a los soldados y civiles ucranianos, que han caído en defensa de su soberanía territorial, y colocó una ofrenda floral en un monumento.

SIT. La ATIC le cae a la SIT por los tres cascarones de Xiomara y de Octavio y la bulla es que saldrán a relucir sapos y culebras. Solo en el hierro del cascarón de Santa Bárbara, según la loca del pueblo, gastaron 300 millones. ¡Caramba! Ni que fuera el Empire State.