SITI. Allí están otra vez los transportistas capitalinos atravesados en contra del Sistema Inteligente de Transporte Integrado, SITI, como lo hicieron con el trans en tiempos del “papi”.

NADA. Los magnates del transporte no hacen nada por mejorar el servicio y boicotean el nuevo sistema. En otras palabras, no hacen ni dejan hacer.

TEMIS. Con razón, dicen, en los recintos de la diosa Temis no tocan a ningún refundidor ni con el pétalo de un clavel, si la Sala de lo Penal la maneja MD, quien, además, tiene controlado a los otros magistrados, incluido al cachureco.

DOBLADO. “Todo derechista que cae en esa Corte, va doblado, y el de izquierda que cae, va liso”, dice un abogado penalista que pasa metido en sus recintos.

COMPAS. Por eso, asegura, ni Redondo ni Johel Zelaya ni Roosevelt ni Marlon Ochoa ni Mario Morazán irán al parar al mamo, porque MD controla los circuitos y jueces -desde tiempos de Rebeca- y no deja pasar nada en contra de sus compas.

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ACTIVISTAS. Ajá, dice otro abogado penalista, y si los casos caen en la Corte de Apelaciones de FM, la cosa es igual o peor, porque Rebeca nombró allí a tres furibundos activistas de Libre. Será.

MELO. Solo vean a Adán Funez, acusado por el crimen de su correligionario y ambientalista Juan López, solo estuvo unos días en el mamo y, rápido, lo mandaron a su chola. Ya ni el padre Melo volvió a decir nada.

ROMEO. Y, mientras a Adán Fúnez lo mandan a su casa, a Romeo le suspendieron la orden de captura hasta la semana pasada, y ahora va a juicio junto a los otros dos generales.

LIBRE. Bueno, y los cambios que supuestamente se iban a dar con la salida de Rebeca, se quedaron en los cuernos de la luna. O sea que Libre sigue mandando en los recintos de la diosa Temis.

180. Más maquinaria en manos de las alcaldías en todo el país. El “papi” entregó ayer otros 180 tractores, retroexcavadoras, aplanadoras, en fin, a un total de 104 municipalidades de la zona noroccidental.

ENTREGA. El Tommy ha destacado la entrega de maquinaria a las alcaldías sin sectarismo político, todo lo contrario de lo que hacían aquellos que dijimos, que el tal bono tecnológico -lo único que dieron a los productores- solo se lo daban a los refundidores.

FEO. Hombre, al final, por hacer un bonito hicieron un feo al pedir el congelamiento del precio del diésel. Las gasolinas han bajado las últimas semanas y la rebaja de ayer pasó la barrera de las cinco bolitas.