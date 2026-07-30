Es rosario de delitos del tal Roosevelt y salen con requerimiento churro

CHURRO. Reaparece Mel Zelaya y denuncia “persecución política” en contra de su pupilo mayor, el tal Roosevelt, por el requerimiento fiscal churro que le presentaron.

FIANZA. Tanto que ha esperado la “people” el requerimiento contra Roosevelt y los delitos que le imputan son conmutables, es decir que, en el remoto caso que lo “condenen”, solo pagaría la fianza y santas pascuas.

TRAICIÓN. Aja y, ¿el delito de traición a la Patria? ¿y el delito de abuso de poder y de autoridad, cuando nunca reconoció la subordinación de las Fuerzas Armadas al CNE? ¿Y su descarado boicot a las elecciones primarias, en fin?

ATOL. Requerimiento fiscal con sabor a atol, dicen muchos, como quien dice, solo para taparle el ojo al macho y dejen de hablar papadas ante tanta inoperancia del MP.

ACUERDOS. Bueno, pero dicen que no es culpa del MP, sino, de los acuerdos bajo la mesa entre tiburones del tripartidismo. Hasta el brinco de Mel Zelaya, dicen, es de compadre hablado para hacer la patarata que anda “indignado”.

BOMBA. Avisa Sarahí Espinal que el rollo de las reformas a la ENEE tiene dividida a la bancada y que hay 10 diputados que no apoyan ni siquiera la contrapropuesta que hará JC. Bueno, en ese caso, que le pongan una bomba o le echen candado a la empresa.

QUEJA. La “people” se queja en las encuestas de que nadie conoce a los ministros de la racha, no aparecen por ningún lado y, cuando algunos asoman el cacho, solo lo hacen en una corporación televisiva. No hay más medios.

AIRE. Bueno, pero como la semana antepasada les jalaron el aire y les dijeron que aparezcan, allí están unos, como Gerzon y Mireya, sacando videítos, al estilo tiktokeros, sobre las grandes hazañas que, según ellos, están haciendo.

PODER. Lamenta la muchachada que nadie del círculo de poder del “papi” pareciera entender lo que pasó en el país, lo que está pasando y lo que podría pasar, si el nuevo gobierno no hace las cosas bien.

ZAFÓ. A propósito, una periodista azuleja de larga data mejor se zafó de cancillería, porque resulta que Mireya reintegró a todo el colectivo de relaciones públicas de Libre y no aguantó el hostigamiento.

BUS. ¿Se acuerdan cuando Mel Zelaya se encaramó en un bus, en 2009, y asaltó las instalaciones de la FAH para sacar las cajas de la tal cuarta urna? El abogado Tomás Aceituno, asesor legal de las FFAAs en ese entonces, revela que el bus era conducido por un jefe de la mara 18. Qué tal.