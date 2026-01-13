Es chorrera de recursos contra el decreto pirujo del Redondo y Xiomara

TIENE. Romería de refundidores para los dominios de la Sheinbaum dentro de dos semanas. La jodida para algunos es que México tiene tratado de extradición con el imperio.

ALERTA. Avisa el general Valerio que las Fuerzas Armadas están en alerta, para que se cumpla la declaratoria del CNE y el mandato de la presidenta Xiomara Castro, hasta el 27 de este mes. Pero ni así entienden.

CHINA. Lamenta Ana Paola que desde poderes del Estado se emiten “directrices inconstitucionales e ilegales”. ¡Ahhh! y avisa que la declaratoria del CNE es legal aquí y en la China. A ver si oyen.

PODER. Hombre, y qué tendrá que ver el Poder Ejecutivo -vale decir Xiomara- con el proceso electoral o la declaratoria. Nadie le habrá explicado que el CNE es otro Poder del Estado, independiente y autónomo. En algunos países se llama “Poder Electoral”.

NULA. O sea, ni Xiomara ni nadie que ejerza la Presidencia puede declarar nula una elección general a través de la publicación de un decreto pirujo en La Gaceta.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

RAFA. Que alguien me explique, piden unos chuscos, por qué Mel Zelaya no mandó a La Pichu a la sesión del Pingüino donde “aprobaron” el decreto de Xiomara. Que se chamusquen los papos, como Huguito Noé y “sapo triste”. ¿Y Rafa Sarmiento?

ENAG. Adivinen de qué familión es el de la ENAG. Vale que sus parientes ahora tienen pisto de sobra y segurito le van a poner un buen equipo de abogados para que lo saquen del mamo.

MIL. Hombre, algunos creían que era parte de la campaña, pero allí sacaron a bailar el acta oficial de los mil millones del préstamo de Aldana a apenas un día de las elecciones.

CLAVO. Lo bueno es que, por cualquier clavo, tres regidores cachurecos votaron a favor del préstamo, además del Godo, a quien le financió la campaña.

LLANTAS. Habrá sido de esos mil millones que le dio el millón y medio a Cevallos, líder supremo de los colectivos, para que se tomen los edificios de la AMDC y quemen llantas.

30. Le fue bien a Marlon en el desayuno con los diputados electos. De 41 le llegaron 30. En cambio, Salvita los llama y los amenaza, y ni así apoyan a la Chayo y a YS.

VOTO. Reaparece Roosevelt y avisa que apoya al ciento por ciento el decreto pirujo del Pingüino del Congreso para el voto por voto. Ja...je...ji...jo...ju...

FALLOS. Lluvia de recursos en la salita de Marlina en contra del “decreto” del Redondo y de la publicación en La Gaceta. Vea y MD no se caiga de la carrera para emitir los fallos.