El “señor de los cielos” llegó a Copán... ¿y los 58 muertos, MP?

FESTÍN. Bueno, para que vean, Chande Ardón llegó a Copán como todo un “señor de los cielos, en helicóptero, y la “people” lo recibió con globos blancos y todos los mikis. El exalcalde ya anunció un festín para sus bases.

OPINA. Solo unos chuscos en esas redes, como allí todo mundo opina, le preguntan al MP por los 58 palmos que confesó en los juicios de NY. Bueno, le contesta otro chusco: “Estamos en Honduras”.

FIRMES. Wenceslao confiesa, paladinamente, que hay entre 12 y 15 diputados nasrallistas firmes -no por Honduras- sino, en contra de la reforma energética. ¡Y que viva el guaro, hijos del maíz!

ENEE. Aja y, su brother Marlon dice que ese rollo de la ENEE es un problema del gobierno y del Partido Nacional, y que allí vean ellos cómo lo arreglan. Tan buenos que eran los hermanos Lara, dicen unos orates en esas redes.

VOLVER. El Pollo reafirma que SN tiene amenazados a sus diputados, con no volver a incluirlos en sus planillas si votan por el rescate de la ENEE, en consonancia con la postura de Libre.

VISA. Pero la Talbott jura que varios diputados nasrallistas votarán a favor de la Ley, por miedo a que en la avenida Los Próceres los dejen silbando en la loma con la visa, y que la alharaca solo es del diente al labio. Será posible.

BELICE. Hombre, al primer ministro de Belice no le quedó de otra que ponerse a volar lengua con los reporteros de Palacio, porque resulta que lo llegaron a traer hasta que San Juan bajó el dedo. Y la bulla es que el hombre se tuvo que venir a pincel desde el CCG.

TUBO. La operación “fuera chatarra” de Juan Diego está pegando con tubo en barrios y colonias, donde vehículos viejos, que ya no sirven, tienen añales de estar estorbando. Josué Esperanza le pide a la “people” que denuncie con vídeos y fotos.

BURROS. El “papi” se ha vuelto a poner los burros y los jeans y desde el lunes anda, junto a Anibal, repartiendo la maquinaria pesada por los municipios de la sierra, en La Paz.

BARRON. Ya vieron, los ayatolas y la “Guardia Revolucionaria” iraní, lejos de rendirse, ofrecen 10 millones de verdecitos por la cabeza de Barron, el hijo menor de Trump. Qué tal.

INFLACIÓN. Lo único que ha conseguido Trump con esa guerra en Irán es disparar la inflación en todo el mundo -por el desmadre del petróleo- y al régimen no le han hecho ni cosquillas. Ni por cerca han logrado controlar el Estrecho de Ormuz y, peor aún, acabar con el régimen de los ayatolas.