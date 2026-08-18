“El papi” Asfura culpa a Libre por las tensas relaciones con el imperio

BALDE. La cancelación del TPS ha caído como un balde de agua fría y, lo que es peor, ahora solo queda llorar sobre la leche derramada y culparse unos a otros.

BULTO. Hasta el “papi”, que nunca mira hacia atrás, le echó el muerto a Libre por las “malas relaciones” que tuvo Xiomara con el imperio en sus cuatro años, aunque allí salió el farsante de Quique Reina, con su cinismo de siempre, escurriendo el bulto.

TRUMP. El “papi” le ha pedido a la administración Trump, que analice “caso por caso” de los tepesianos, porque son gente honrada, trabajadora, muchos con inversiones en el imperio y con añales de vivir allá.

MILLÓN. Isaías Zelaya jura que los pobres tepesianos quedaron sentenciados desde que Xiomara aseguró que, según el censo de “Geño”, en Honduras había un millón de menos pobres, gracias a su gobierno. Jueeeee...

CHAMBA. Ahora solo queda prepararse y recibir con chamba y otras oportunidades a los miles de compatriotas que regresarán, muchos con una mano adelante, y otra atrás.

ZEDE. Bueno, ahora que Honduras ha oficializado su regreso al CIADI, se le avisa a Dago Aspra que se ponga vivo, porque hay una lluvia de demandas pendientes -gracias a Libre- incluidas de las Zede.

CENSO. Que no le paren bola al par de pencos que andan por allí satanizando el censo, le pide el Tommy a la “people”, en respuesta a la perversa campaña que han desatado los farsantes de Libre.

JILOTES. Ya vieron, “El Jilote” se llama el barrio en Santa Bárbara donde los “inteligentísimos” taparon sus contadores con plástico, para que no los foteen. El nombre les cae como anillo al dedo. Los rusos se los van a llevar.

CCEPL. Jorge Cálix, jefe de bancada, el Pollo Contreras, como presidente del CCEPL y Nahún Cálix, a nombre de los alcaldes liberales, tienen conferencia de prensa esta mañana, para decir riata a riata si apoyarán o no la reforma energética.

GANAR. Bueno, el Pollo ya adelantó que los diputados liberales que se oponen -todos del ala nasrallista- lo hacen solo por ganar “protagonismo y notoriedad”.

ORDEN. Una buena noticia es la “operación chatarra” que ejecuta Juan Diego. En esas barriadas hay cascarones de vehículos que tienen añales de estar ocupando espacio y son hasta guarida de delincuentes y drogadictos. Hoy, por fin, están poniendo orden en las calles.

ASESOR. Andrés Pavón asegura que su amigo Marvin Ponce, también fue asesor en el gobierno de Xiomara, gracias a Jorgito Aldana. Será.