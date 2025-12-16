El “genial” plan de Mel: exigir lo imposible del voto por voto para que el 30 llegue sin declaratoria

FUEGO. El plan de los malignos anoche era zamparle fuego al Centro Logístico Electoral y, qué creen, echarle el muerto al pobre PL, gracias a que Iroshka pasó todo el santo día llamando a los “colectivos liberales” a tomarse el Infop.

PLAN. Bueno, el perverso plan de Mel Zelaya está bien claro, boicotear el escrutinio especial -gracias a Iroshka- con la cantaleta del “voto por voto”, porque, como saben que no se puede, para luego llegar al 30 de diciembre y que no haya declaratoria.

CHON. Ajá, y si no hay declaratoria, ¡zas!, el golpe denunciado por el Colegio de Abogados y “Xiomara no se va”, al igual que Aldana. Cómo no, chon...querés petate y querés colchón.

CNE. Por eso el CNE debería dar la declaratoria, a más tardar la próxima semana, con o sin escrutinio especial. De todas maneras, el señor de la tele ya dijo que no cree en ese conteo, peor ahora que el “papi” ha aumentado su ventaja.

PAPA. La OEA ya dijo que no hubo fraude, también la UE y el imperio, pero, de qué sirve si Salvita está súper ennavajado por Iroshka y Libre. Podrán contar hasta el último voto, traer al papa León XIV de observador y de nada servirá.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

REDES. En el PL sacaron un comunicado a favor de SN, pero al ratito avisaron que es falso de toda falsedad, y que lo hicieron los de redes, que los maneja Iroshka.

CANCIÓN. Adivinen a qué candidato le dedican la canción aquella de Peña Suazo y la Banda Gorda: “Mi mujer me gobierna...mi mujer me gobierna”...

CARPA. Hombre, está bien que Aldana siga atrincherado en su carpa, en el Infop, pero que ponga a su gente a trabajar. La pobre capital está en total abandono y las calles llenas de basura. Ni los afiches han apeado.

AMOR. Adivinen a qué directivo de la Teletón no le dio la mano el “papi” -por traidor- cuando llegó a dejar su donativo. Tito anunció que, si Dios le permite llegar a la guayaba, donará su salario a la gran obra de amor.

CICIH. Qué creen, este lunes se venció el último memorándum de entendimiento para la llegada de la tal CICIH, el atol que utilizó Libre para engañar a los hondureños.

CUENTO. ¿Vieron a Mel Zelaya bailando en la asamblea de los refundidores? Una babosada de ver no le aprende a Maduro. De repente y sale con el cuento del pajarito.

CHILE. En menos de una hora ya había ganador, la comunista perdedora lo felicitó, y ya ayer tuvo misa con el presidente Boric para la transición. Ajá ¿pero habría pasado todo eso si en Chile existiera un Mel Zelaya?