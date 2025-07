Dejen de poner en riesgo la democracia por el amor de Dios

BOICOT. Continúa imparable el boicot de Xiomara y de Mel Zelaya al proceso electoral, ahora por conducto de los suplentes del CNE -ambos peones del Judas del Congreso- a quienes pusieron anoche a repetir como loros el discurso del “fraude”.

ACTAS. La cantaleta de Xiomara y de la Moncha es que no quieren verificación de actas, porque con eso les hicieron “fraude” en 2013 y 2017. Cómo no, chon...

PLANCHA. Pero Martellito, pese a que anduvo con LZ, el “Caballo de Troya” de Mel, le pide a los refundidores que se dejen de casaca, que hubo fraude en 2017, sí hubo, pero no por el modelo usado, sino, porque el sistema “se cayó” varias veces y por las papeletas planchadas aquellas de ACA. Do you remember?

DELE. Claro, como Libre no haya cómo robarse las elecciones, dele que dele con el fraude y lo que no quieren es verificación humana, porque la empresa venezolana ya tiene listo el mismo software de 2021 y de las primarias del 9 de marzo para apuntarle la mayoría de los votos a la Moncha.

EVO. Está como Rasel, el de la “austeridad” y los ocho millones, que amenaza con paralizar el país si no los dejan peinarse las elecciones. Lo mismito que hace el tal Evo en Bolivia.

HORDAS. En cualquier país serio, menos aquí, el Redondo ya estaría en el mamo por haber expuesto la vida de las dos consejeras, luego de permitir el ingreso al hemiciclo de las hordas de Libre, que llegaron con mochilas cargadas ya se imaginan de qué.

CAÍDO. La rectora, y por eso no la topan, avisa que Libre ha caído en la desesperación por los últimos escándalos a lo interno y por eso recurre de nuevo a la violencia.

RIESGO. Hay, dice la rectora, un alineamiento institucional en contra del CNE, a lo que se suman los descalificativos de Xiomara y de la Moncha, lo que pone en alto riesgo el proceso electoral.

CNE. Hombre, y si Honduras no está en guerra con nadie -gracias a Dios- y Roosevelt no le puede dar seguridad ni al CNE en medio de este desmadre, entonces, ¿para qué sirven las Fuerzas Armadas?

SOS. Por lo menos, y hay que decirlo, la policía dijo presente y atendió el SOS de Cossette y de Ana Paola.

PISTO. Adivinen de dónde está saliendo el pisto para pagarle a los tales colectivos. Algún día RS y GA deberán rendir cuentas.

PERDÓN. La última es que ya ingresó a la White House la solicitud del perdón para JOH y ahora solo falta esperar a ver qué dice DT. El primer paso fue la visa a doña Elvira. Fumen, refundidores.