Dejaron quebrada la ENEE y ahora es que protestan a favor del muerto

ENEE. Solo para que vean el cinismo de los refundidores, el tal Erick y la Moncha dejaron quebrada la ENEE y ahora que el “papi” está viendo cómo puercas revive el cadáver, sale el “comandante” convocando a protestas en contra de la “privatización”.

DEJÓ. ¿Cómo dejó Libre la ENEE? La halló con 33 por ciento de pérdidas y la dejó con casi 39 por ciento de pérdidas, lo que equivale a entre 40 y 50 millones diarios, más una deuda histórica que supera los 110 mil millones.

REPRESAS. ¿Se acuerdan de las tres represas que iban a construir? No dejaron ni una y Xiomara -o las lanas que la rodeaban- solo se dedicaron a promover la energía térmica, con diésel regalado que suministraba una conocida empresaria ligada a Libre.

LOCO. Xiomara solo se dedicó a repartir subsidios a lo loco, mientras la empresa se hundía más y más, y hoy se oponen a su rescate con la cantaleta de la “privatización”.

YESO. Vieron ese puente de Xiomara que se rajó y está a punto de venirse a pique, allá en Patuca, Olancho. Pareciera de tabla yeso. Qué estará pagando la pobre Honduras.

DOS. El “papi” va soplando esta semana para tierras teutonas y, según las malas lenguas, estará cerca de dos semanas por las Europas.

BERLÍN. En Berlín, antigua capital del Tercer Reich, tendrá misas de cuerpo presente con la diáspora catracha en Alemania y, desde luego, con empresarios e inversionistas teutones.

PULPE. A ver a quién deja cuidando la “pulpe” y, si le riega maíz a MAM, la resignada, a quien no se le ha vuelto a ver el cacho en Palacio y ahora solo aparece en eventos churros.

CARA. Hombre, hasta Marvin Ponce, asesor presidencial, lamenta que ningún ministro de la racha saca la cara por el gobierno. En otras palabras, les pela el eje que al “papi” se lo chupe la bruja.

CUENTA. Bueno, ¿y el “papi” se dará cuenta de eso y, además, de la caída libre de su popularidad en todas las encuestas? Capaz y no le informan.

DIEZ. Contrario al declive de la racha y, gracias a la gira de Juan Diego por Alemania, Tegucigalpa ha sido seleccionada entre diez ciudades de la región para fortalecer su resiliencia en la lucha contra los desastres naturales y por una ciudad más segura.

SAÍD. El paisano Saíd Martínez salió bien librado de su primer partido en un Mundial, pese a la polémica del penal en el Suiza-Qatar, y la propia FIFA lo respalda en su comunicado. ¡Enhorabuena por Honduras!, ante tantas cosas negativas.