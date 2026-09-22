¡De ripley! edil se azora por alertas por sequía y lluvias a la vez

PUERTAS. Ya en manos del Tommy y compañía el proyecto de reformas electorales, elaborado por la sociedad civil, con el acompañamiento del PNUD. Por lo menos esta vez les abrieron las puertas del Congreso, y no se las tiraron en la cara, como LR.

JRV. Ahora, que tomen en cuenta sus propuestas, esos son otros cinco pesos. Solo eso de ciudadanizar las mesas o JRV tiene con canillera a algunos.

MALDAD. Adivinen quiénes, tras bambalinas, organizaron vía redes esa caravana que salió dizque para el imperio. Pura maldad de los refundidores.

AGACHA. Solo por el prurito de hacerle daño a Honduras, porque bien saben que ni de Guatemala van a pasar, no digamos de México, donde la Sheinbaum solo agacha la cabeza ante míster Trump, aunque en sus mañaneras diga todo lo contrario.

QUEMAR. A ese paso que va Nasralla, no tarda en quemar a sus donantes de campaña, y ya adelantó que varios son cachurecos. En el próximo vídeo da los nombres. Sigan dándole pisto.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

OTRO. Por cierto, ahora se habla de otro cheque, uno de seis millones a nombre del PL, que también terminó en las cuentas del candidato tras conseguir el endoso en el CCEPL.

CNBS. Dirigentes del CCEPL le piden a la CNBS que investigue cómo es que un banco aceptó el depósito de un cheque -el de cuatro millones- a nombre de una persona jurídica -el PL- en una cuenta de una persona natural.

ALERTA. Azorado Juan Diego porque nunca -en ninguna parte- se había visto en una misma ciudad y al mismo tiempo una alerta roja por la sequía y una alerta amarilla por las lluvias. Por eso decía Gañote que ya viene el fin del mundo.

FEST. Por cierto, Juan Diego avisa que se suspende el Capital Fest y, como la cosa está de locos, al final no se sabe si es por las lluvias o por la sequía. O por las dos.

AMOR. Ya oyeron ese audio de una tiktokera que reside en USA, y que le vuela duro y pareja a la racha, reconociendo sus vínculos con la “compañera Haydee” -jefa de comunicaciones de Libre y sobrina de Enrique Flores Lanza- pero asegura que a ella no le pagan y que todo lo hace por amor al partido.

PLATOS. Hombre, será justo que Honduras y el mundo entero estén pagando los platos rotos por esa guerra de Trump en Irán. Ya no se aguantan esos combustibles y, lo que es peor, el conflicto va para largo.

LEJOS. Trump está lejos de derrotar a los ayatolas y la tal Guardia Revolucionaria ni en sueños piensa en rendirse. Al contrario, en el Pentágono hay preocupación.