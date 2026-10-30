De juez, si no es Rebeca, un activista de Libre quiere la tal comisión

CADENA. Bueno, pues, ya están sabidos, cadena perpetua para los que maten fiscales, jueces y policías. ¡Por fin! Esa medida se debió tomar desde que mataron al zar antidrogas, en 2009.

NADA. Pero, como nunca nadie hizo nada, luego se echaron a Landaverde, al fiscal Orlan Chávez, a jueces y, no digamos, a policías.

FUERZA. Lo otro bueno de las reformas penales es la creación de la Fuerza Especial Penitenciaria, para mantener a raya a los terroristas en los módulos de máxima seguridad. Cero visitas, incluidas las conyugales, cero contactos con el exterior, solo media hora al día para calentar sol, rapados y audiencias virtuales. ¡Vaya, hombre!

REBECA. Los ex de la comisión permanente espuria del Luis Redondo recusaron a Anny y mandan a decir que, si no es mucho pedir, si les pueden poner de jueza a Rebeca.

TRES. Bueno, pero si Rebeca no puede, dicen, se conforman con uno de los tres activistas de Libre que tienen refundido a Romeo o, ya de perdido, con el cuñado de “Quique Carretilla” de la Asociación de Jueces.

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JUDAS. Pucha, como dice aquel, nada menos que 54 millones en año y medio le pagó Xiomara a un venezolano, por hacer sepa Judas qué. Por lo menos lograron recuperar los 68 mil verdecitos que le dieron a la Piedad en Casa Presidencial.

TONY. En tierras cuzcatlecas acaba de recobrar su libertad Tony Saca, el expresidente de Arena, luego de pasar una década en el mamo acusado por corrupción. Otros dos ex salvadoreños -Francisco Flores y Mauricio Fúnez- murieron huyendo de la justicia.

ZEUS. No aprenden a Honduras y sus sacrosantos presidentes, envidia de las deidades del Olimpo de Zeus, hombres y mujeres a los que habría que canonizar. Bueno, que ni pegado bailan, para que no hablen de ellos.

73. A propósito de deidades ¿y la multa aquella de los 73 millones? ¿También será engavetada, como tantos otros actos de corrupción, en estas honduras? Pobre, pueblo, pobre...

HISTORY. Ya vieron, la historia de Honduras por fin llegará al mundo a través de The History Channel, algo que se debió hacer desde hace años.

IHT. La presentación la hará hoy el IHT en el Museo de la Identidad Nacional, junto con el lanzamiento de la nueva ruta aérea SPS-Copán Río Amarillo, el aeródromo que los refundidores dejaron en el abandono.

AVE. El “papi” ahora va soplando para España, a la Cumbre Iberoamericana, donde están de luto por el terrible accidente del AVE que ya deja cerca de 70 víctimas fatales.