Copia de sesiones, documentos, autorización y apertura de cuentas pide MP

MP. Desesperada e iracunda Iroshka de Nasralla, insultando a periodistas, solo porque en el MP ya salió el emplazamiento a las autoridades financieras del Central Ejecutivo del Partido Liberal, para que envíen toda la información soporte sobre el manejo de los fondos de campaña.

ALA. La nota va dirigida al Pollo Contreras, como presidente del CCEPL, para que informe sobre los nombramientos de los encargados de las finanzas del partido, empezando por Allan Ramos, Yeni Carolina Canales, Jorge Alberto Herrera, Óscar Caballero Alvarado y José Francisco Gálvez, todos del ala nasrallista.

UNAF. En la misiva, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) pide, también, copias certificadas del punto de acta donde se nombró a Josué Colindres, el suplente de la señora Iroshka Elvir de Nasralla, como prestatario de dos cuentas personales en igual número de bancos, “para captar fondos en beneficio de Salvador Nasralla”. ¡Vaya, jodido!

NUNCA. El MP también pide copia certificada de las sesiones, con la documentación soporte, de la autorización para la apertura de cuentas bancarias en el extranjero a nombre del Partido Liberal, con el fin de captar fondos a favor de SN, de lo cual se ha informado que el PL nunca dio la autorización, pero la cuenta siempre se abrió.

ORIGEN. Asimismo, el MP pide se informe el origen de un cheque de 17 millones, que Jorge Herrera llevó a la secretaría de Finanzas del PL como abono a un préstamo contraído con un banco.

VÍCTIMA. Por todo esto, la señora de Nasralla se anda haciendo la “víctima” y se la saca con periodistas, llamándolos “delincuentes” y “mercenarios” solo porque han publicado las denuncias sobre el “Nasrallagate”.

TALBOTT. Julia Talbott le peló la cara anoche en el Congreso y le dijo que deje de “jugar a la víctima”, como siempre lo ha hecho.

JUICIO. Por lo demás, a vernos en los tribunales o en el MP se ha dicho, a probar qué es verdad y qué es mentira. Se agradecen las llamadas de solidaridad, sobre todo de mujeres que conocen bien a doña Iroshka, y de Estados Unidos, ofreciendo mucha munición para el juicio.

ENP. Las malas lenguas en la ENP hablan de buques que han llegado, en medio de la oscuridad de la noche, con combustible procedente de la Madre Rusia, rumbo a la isla aquella. ¿Y el embargo imperial?

DOS. Lamenta Marcela Caro que, de 16 consulados en USA, Cancillería solo ha nombrado dos. Lo anterior significa que en 14 sigue la “people” de Libre.