Asalto de los colectivos deja clara la ruta de Libre para los comicios

UFERCO. Bueno, solo para que vean, ya ni el Uferco cree en los cuentos de Johelito, por no ver nada claro en la lucha contra la corrupción y mejor pone a disposición su cargo.

LLUVIA. Pero, como el flamante fiscal y sobrino de la Moncha cree que la people todavía se chupa el dedo, le pide a los periodistas que alisten los paraguas, porque viene una lluvia de requerimientos fiscales, “caiga quien caiga”. Jueeeee...

SICARIOS. El Judas del Redondo dejó ingresar al hemiciclo a los sicarios de Libre, llamados colectivos, para que intimidaran y abuchearan a Cossette y a Ana Paola al momento de su comparecencia.

HORA. Esta es hora de que Nasralla y el “papi” ya estuvieran convocando a una gran movilización, en apoyo a Cossette y a APH, para demostrarle al narcopartido que no le tienen miedo.

2009. Ya con ese segundo asalto de ayer de los tales colectivos, Mel Zelaya deja claro que va de nuevo -como en 2009- por la ruta de la fuerza y la violencia, hasta torcer la voluntad de las dos consejeras y darle vuelta a la decisión del CNE sobre el TREP.

WELL. ¿Y las flamantes Fuerzas Armadas, y la Policía, y el Ministerio Público? Very well, thank you.

BIEN. El Tony vicecanciller jura que a los tepesianos se los reventaron porque “vamos bien”, y ya no hay necesidad de que sigan allá. Además, de mejores lugares nos han corrido.

NADA. En esas redes culpan a Xiomara por la bateada a los más de 50 mil tepesianos, porque nunca hizo nada para que el grillo, la vaca, el perro y el coyote dejaran de insultar al imperio y a Laura Dogu, y porque solo se ha dedicado a defender a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

SILLA. Nerón, que solo cumple órdenes del “comandante”, volvió a dejar su silla vacía como parte del plan chavista de Libre para robarse las elecciones e imponer a la Moncha.

PÁJAROS. Bueno, y el culebrón de Sedesol, ¿en qué paró al fin? Mel Zelaya está matando tres pájaros de un solo turuncazo con el desmadre de Nerón y sus colectivos: El fracaso del TPS, de lo cual culpan al gobierno de Xiomara, el saqueo en Sedesol y la estafa de Koriun.

DESCARO. Solo para que vean el descaro de Libre, en su afán por robarse las elecciones, al hotel donde se recibían las ofertas para el tal TREP solo dejaron entrar a los ejecutivos de la empresa venezolana que puso a la Ramona como la más “votada” en las primarias del 9 de marzo, y que su representante es el hijo de un ministro. Ja...je...ji...jo...ju...