HUEVOS. No hay huevos, solo chiquitos, y están por las nubes, jura y perjura Adalid. O sea que el congelamiento del Barquero y del Toty -su jefe- salió cachinflín.

SESIÓN. A Suyapa Figueroa no se la hace buena que el Redondo no haya convocado a sesión, y teme que lo haga el día -o la noche- menos pensado, inclusive mañana, en plena Nochebuena. “I can’t believe it”.

DEJADO. Ese es el verdadero zafarrancho, avisa Suyapita, que el Redondo haya dejado en el limbo la próxima sesión y salga con un domingo siete.

PENCO. Apareció un diputado penco de Libre con un tapazo, asegurando que las bancadas opositoras están pidiendo 13 millones por apoyar el presupuesto, y el propio LR y Carlón lo tuvieron que desmentir.

TILÍN. Pero como en esas redes fecales nadie se escapa ni se salva, allí estaban unos chuscos diciendo que ese diputado Portillo -a quien nadie conoce- anda perdido, porque el “tilín-tilín es cuando eligen la Corte”. ¡Qué lenguas más viperinas, jodido!

BARTOLO. Hombre, como dice el refrán aquel: la primera es gracia, la segunda es tontera. Eso que hizo Bartolo no es intolerancia. Eso es una pencada, majadería, estupidez, burrada, en fin...

ATOL. Allá los docentes si se dejan dar atol con el dedo y, en vez de exigir que incluyan su ajuste salarial en el nuevo presupuesto, se ponen a pararle bola a los vividores de la FOMH.

MOCIÓN. “Oye, Bartolo, allí te dejo esos dos pesos”, le rompió la moción al Tommy, y casi se arma la de Troya. Los niños que son llorones y Bartolo que los pellizca.

CARA. Es cierto que los cachurecos no tienen autoridad moral para sacar la cara por los docentes, pero si lo que piden es que dejen amarrado su aumento, hombre, lo menos que pueden hacer es apoyar, lo pida quien lo pida.

GACETA. El rollo es que el cacareado aumento a los profes no va en el mamotreto que mandó la Rixi y allá los ilustres si viven de la casaca. Si no sale publicado en La Gaceta, con la partida tal, que se olviden.

IHSS. Es como el pobre IHSS, que le están cercenando dos mil millones, el otro año no podrá cumplir con los tres hospitales que había prometido en SPS, La Ceiba y Santa Rosa de Copán. Si no está el pisto en el presupuesto, neles pasteles, papa...

SUR. Listos los monigotes en la salida hacia el sur y, adivinen quién los encabeza, en primera fila. También listos los “años viejos” para la próxima semana. Va retumbar pese a la “cero pólvora”.