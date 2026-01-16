Al fin, aunque a regañadientes, Xiomara ordena transición del gobierno

2021. ¡Qué bonito! En 2021, el “papi” fue hasta su chola a felicitarla por su triunfo y hoy, en “reciprocidad”, ordena la transición a regañadientes y, encima, lo llama “de facto”.

PELO. Casi que tuvieron que obligar a Xiomara -más que las Fuerzas Armadas- de allá arriba, no del cielo, sino, los que se llevaron del pelo a su líder Maduro.

SIGUE. Hombre, y qué tiene que ver Xiomara con las elecciones, allí sigue invocando el “voto por voto” y pidiendo por Aldana. Y no se supone que es la presidenta de todos los hondureños.

POLLO. Al suave, el Pollo Contreras ha lanzado la candidatura de Eduardo Maldonado, y avisa que es por el único que daría un paso al costado en sus aspiraciones futuras.

MÁGICO. Los tomistas juran que, además de los azulejos, ya tienen el número mágico con diputados del PL. Aun así, ya nombraron la comisión para la “gobernabilidad democrática” en el CN.

PÍO. Pregunta German Licona, si no es mucho la preguntadera, que qué fin tuvo la dichosa Fiscalía de la Constitución, que no ha dicho ni pío ni movido un dedo contra el Pingüino del CN.

TAJO. Bien dicen que mal paga el diablo a quien bien le sirve, Johelito le voló la cabeza de tajo al uferco y lo manda a dar clases.

CUENTA. Tan bien que iba el tiktokero JOH y los chinos le cancelaron la cuenta. Qué habrá pasado. Habrán sido sus “amigos”, los refundidores, que lo denunciaron con sus bots.

BIEN. ¿Oyeron al director de la Policía? Los chepos andan con uniformes remendados, en la noche lo lavan y en la mañana se lo vuelven a poner, no hay armas, no hay camas, en fin, pero “vamos bien”.

MAPA. Julissa asegura que ha habido un “despilfarro descomunal” en la SS y que nadie investiga nada. Por cierto, “vamos bien” se desapareció del mapa, con todo y vocero.

UPL. “Me dicen Julia” le pide a la UPL investigar el paradero de unos 200 millones que se recibieron en la campaña. La bulla es que SN ya presentó un informe, pero que los números no cuadran.

JUCOS. La bulla es que varios empresarios de la zona norte andan jucos porque no saben en qué fueron invertidas sus aportaciones.

MIAMI. En USA nadie sabe a qué se dedica la empresa SISA Home, LLC, creada el 10 de enero de 2024, por Salvita y la Chayo, con dirección en Miami. Sus amigos Contreras también crearon, bajo la misma dirección, otra empresa llamada “Partido Liberal de Honduras D-19”, en abril del año pasado. También se ignora a qué se dedica y si la abrieron con permiso del CCEPL.