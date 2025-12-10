Supermercados La Colonia viste de lujo la Navidad con la nueva colección Percutti Black Edition

Supermercados La Colonia dio por inaugurada la temporada navideña con el lanzamiento de la promoción “Tu cocina se viste de lujo con Percutti Black Edition”, una exclusiva colección de productos que promete elevar la experiencia culinaria de los hogares hondureños. Con una propuesta que combina diseño sobrio, tecnología y funcionalidad, la cadena busca adelantarse a las festividades ofreciendo artículos que transforman cualquier cocina en un espacio moderno y elegante. El set completo está conformado por 10 piezas de alta gama que destacan por su calidad y versatilidad. Entre ellas figura la Air Fryer de doble cajón, ideal para preparar dos recetas simultáneamente; el procesador de alimentos tres en uno; y el robot de cocina multifuncional con 12 modos de cocción para facilitar desde preparaciones básicas hasta platillos más elaborados. También incluye una cafetera digital, un horno de pizza doble grill y la Raclette Stone & Grill, diseñada con dos niveles y equipada con ocho mini sartenes individuales para compartir momentos especiales.

Acceder a esta promoción resulta sencillo y accesible para todos los clientes. Por cada 150 lempiras en compras se otorga una manzana digital, y se suma una adicional por cada 50 lempiras invertidos en productos de marcas patrocinadoras. Además, quienes paguen con tarjetas de crédito Ficohsa La Colonia reciben el doble de manzanas, acelerando la posibilidad de canjear los premios. Al completar 30 manzanas, los consumidores pueden llevarse cualquiera de los artículos de la colección a un precio especial de 299 lempiras. Con esta dinámica, Supermercados La Colonia busca premiar la fidelidad de sus clientes mientras impulsa la adquisición de productos innovadores que facilitan la vida en la cocina. La mecánica, sencilla y clara, permite que más familias puedan acceder a herramientas modernas sin realizar una alta inversión, convirtiendo cada visita al supermercado en una oportunidad de ahorro y de mejora para el hogar.