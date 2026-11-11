Supermercados La Colonia impulsa el desarrollo de la zona sur con su tercera tienda en Choluteca

La trayectoria de Supermercados La Colonia en Choluteca comenzó en el año 2009 con la apertura de su primera tienda, expandiéndose en 2018 con una segunda sucursal en Plaza Choluteca. Hoy, 17 años después de su llegada original, la empresa celebra la apertura de su tercera tienda para consolidar su crecimiento comercial en la región. El nuevo supermercado se encuentra estratégicamente ubicado en el moderno centro comercial Pacific Place, sobre la carretera a Guasaule y contiguo a la Universidad Católica. En estas innovadoras instalaciones, los consumidores del sur podrán disfrutar de una experiencia de compra accesible, destacando frutas frescas, verduras, carnes de alta calidad y un surtido excepcional.

Este monumental proyecto comercial representa una importante inyección de capital en la zona, con una inversión que es superior a los 80 millones de lempiras. Asimismo, la apertura genera 75 nuevos empleos directos y 150 indirectos, brindando grandes oportunidades de inserción laboral formal, especialmente para los jóvenes hondureños que buscan su primer empleo. La inauguración es una pieza fundamental de la estrategia de expansión de Supermercados La Colonia, cuyo firme propósito es ampliar su cobertura geográfica en el país. Al acercar su propuesta comercial a nuevas comunidades, la empresa contribuye activamente a la dinamización de las economías locales y fomenta alianzas estratégicas con productores y proveedores.