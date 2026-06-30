Supermercados La Colonia expande su presencia nacional con la inauguración de tienda en El Zamorano

Supermercados La Colonia continúa consolidando su liderazgo en el territorio nacional con la inauguración de su tienda número 77, ubicada estratégicamente en el oriente de Honduras. El nuevo establecimiento abrió sus puertas en Plaza Los Carretos, a la altura del kilómetro 29 en el municipio de San Antonio de Oriente, con el objetivo de acercar una experiencia de compra caracterizada por la calidad, el ahorro y un servicio excepcional a todas las familias de El Zamorano y sus comunidades aledañas. Este importante proyecto representó una inversión económica que superó los 20 millones de lempiras, convirtiéndose en un motor de desarrollo para la zona desde su fase inicial, durante la cual generó más de 100 puestos de trabajo en las labores de edificación. Con la puesta en marcha de la sucursal, la empresa reafirma su confianza en el país al habilitar 25 nuevos empleos directos y 50 empleos indirectos, dinamizando de forma inmediata la economía local.

La moderna infraestructura cuenta con una sala de ventas de 700 metros cuadrados, diseñada minuciosamente bajo un enfoque de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. Entre sus características principales destaca la incorporación de un sistema de iluminación LED de alta eficiencia, así como tecnología de vanguardia en sus equipos de refrigeración, soluciones orientadas a minimizar el impacto ambiental de sus operaciones diarias. Para garantizar la comodidad de los visitantes, el supermercado ofrece acceso a más de 100 estacionamientos exclusivos dentro del complejo comercial. Asimismo, la ubicación en Plaza Los Carretos permite a los clientes complementar sus compras con diversos servicios esenciales en un solo lugar, tales como una sucursal de Banco Ficohsa, cajero automático Banred 24, farmacia, restaurantes y otros comercios variados.