Mujeres líderes en bienes raíces, innovadoras, fuertes y transformadoras

TEGUCIGALPA, HONDURAS. - En el Día Internacional de la Mujer, 12 voces femeninas hondureñas que se desempeñan en el sector de bienes raíces, comparten su fórmula del éxito a través de un poderoso mensaje que invita a otras mujeres a tener fe en sí mismas, a encontrar su propia conexión y no rendirse jamás; a confiar en su intuición, a perseverar, a pensar en grande, atreverse y convertirse en agentes de cambio.

“Mi consejo es que se atrevan a emprender y empezar con un negocio que las apasione. A no temer cuando se presenten oportunidades. Todo se aprende desde cero, la experiencia, perseverancia y la constancia las hará llegar hasta donde se propongan. No sabemos de lo que somos capaces hasta que nos atrevemos. Confiar en nosotras mismas y en nuestra intuición”.

“Me encanta este pensamiento ‘El crecimiento personal no es una cuestión de aprender nueva información, sino de desaprender los viejos límites’. Nosotros somos quienes nos limitamos el potencial, lo tenemos, necesitamos actuar”.

“Piensa en grande, no tengas miedo, ¡lánzate! No siempre será fácil, puedes descansar, pero no rendirte. El éxito va a depender del esfuerzo que pongas. Vamos, tú puedes, cree en ti”.