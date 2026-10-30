Innovación y talento catracho brillan en la primera edición de Espaciotec Honduras de Davivienda

Tegucigalpa se convirtió en el epicentro del emprendimiento tecnológico nacional con la celebración del Día Tec 2026, un encuentro impulsado por Banco Davivienda Honduras que reunió a diez destacados proyectos finalistas. La iniciativa evidenció la creatividad, el talento y la preparación de los participantes para concebir soluciones transformadoras, culminando con la selección de las dos propuestas más prometedoras de la convocatoria. La jornada constituyó la etapa final de un proceso integral que abarcó formación intensiva, validación de modelos, mentorías especializadas y acompañamiento técnico. Gracias a este esquema, los emprendedores adquirieron herramientas fundamentales para escalar sus propuestas hacia oportunidades de negocio concretas.

Este evento marcó el debut oficial de Espaciotec en territorio hondureño, consolidando la expansión regional de una plataforma nacida en El Salvador en 2018. Con este despliegue, el certamen amplía su red regional al interconectar a fundadores centroamericanos con redes clave del ecosistema de innovación. La competencia dividió a los diez finalistas en dos segmentos estratégicos: la categoría Idea (THALIA, Vitalink, HawkX, DRAR y Resuelve) y la categoría MVP o Desarrollo de Negocio (NutrilNnova, Lofty Apps, Grupo Soluciones Élite, Gogo y Aura Cliniq). Cada equipo defendió su proyecto ante un panel de jueces expertos del ámbito del emprendimiento.