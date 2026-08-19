Fundación Ficohsa expande su huella educativa en Lempira con un nuevo centro de prebásica

Grupo Ficohsa consolidó un importante hito en su compromiso con la niñez y el desarrollo social de Honduras tras la inauguración del Centro de Educación Prebásica (CEPB) Luz y Saber en la ciudad de Gracias. Con este hito, el departamento de Lempira se convierte en el territorio número 15 en contar con la presencia de la Fundación Ficohsa. Esta nueva apertura amplía la red nacional a un total de 149 centros educativos que reciben acompañamiento integral permanente en 30 municipios del país, reforzando una labor orientada a transformar el aprendizaje desde la primera infancia. La llegada de este proyecto a la zona occidental adquiere un carácter estratégico debido al destacado dinamismo productivo, comercial y turístico que caracteriza a Lempira. Al situarse en una de las regiones cafetaleras más relevantes de la nación y concentrar la mayor cantidad de establecimientos económicos locales en su cabecera municipal, la incorporación del componente educativo complementa la presencia previa de Grupo Ficohsa en la zona. De esta manera, las operaciones financieras existentes y los programas como Mujeres Adelante y De Mi Tierra se entrelazan con la formación inicial para crear oportunidades integrales de progreso.

Esta intervención fue posible gracias a un esfuerzo colaborativo y articulado entre la Fundación Ficohsa, autoridades municipales, docentes y padres de familia de la comunidad de Gracias. La alianza público-privada y comunitaria asegura que el impacto del CEPB Luz y Saber no se limite únicamente a la mejora de la infraestructura física, sino que impulse un entorno favorable para el aprendizaje y el bienestar de las futuras generaciones. Este enfoque colaborativo refleja el modelo de sostenibilidad del grupo, orientado a construir tejido social duradero mediante el fortalecimiento de las capacidades locales. A través del programa bandera “Educando Nuestro Futuro”, el centro educativo recibirá anualmente suministros esenciales como merienda escolar, libros de texto, útiles escolares, mobiliario adecuado y mantenimiento edilicio. Adicionalmente, el plan pedagógico incluye capacitación continua para el cuerpo docente e integra contenidos pioneros en educación social, habilidades financieras e inglés para el nivel de prebásica. Karla Simón, vicepresidenta de Sostenibilidad de Grupo Ficohsa, destacó que el trabajo apenas comienza con la infraestructura, iniciando un acompañamiento de largo plazo para brindar a los niños las herramientas necesarias para su desarrollo integral.