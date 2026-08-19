Fundación Ficohsa expande su huella educativa en Lempira con un nuevo centro de prebásica

Grupo Ficohsa consolidó un importante hito en su compromiso con la niñez y el desarrollo social de Honduras tras la inauguración del Centro de Educación Prebásica (CEPB) Luz y Saber en la ciudad de Gracias. Con este hito, el departamento de Lempira se convierte en el territorio número 15 en contar con la presencia de la Fundación Ficohsa. Esta nueva apertura amplía la red nacional a un total de 149 centros educativos que reciben acompañamiento integral permanente en 30 municipios del país, reforzando una labor orientada a transformar el aprendizaje desde la primera infancia.
La llegada de este proyecto a la zona occidental adquiere un carácter estratégico debido al destacado dinamismo productivo, comercial y turístico que caracteriza a Lempira. Al situarse en una de las regiones cafetaleras más relevantes de la nación y concentrar la mayor cantidad de establecimientos económicos locales en su cabecera municipal, la incorporación del componente educativo complementa la presencia previa de Grupo Ficohsa en la zona. De esta manera, las operaciones financieras existentes y los programas como Mujeres Adelante y De Mi Tierra se entrelazan con la formación inicial para crear oportunidades integrales de progreso.
Esta intervención fue posible gracias a un esfuerzo colaborativo y articulado entre la Fundación Ficohsa, autoridades municipales, docentes y padres de familia de la comunidad de Gracias. La alianza público-privada y comunitaria asegura que el impacto del CEPB Luz y Saber no se limite únicamente a la mejora de la infraestructura física, sino que impulse un entorno favorable para el aprendizaje y el bienestar de las futuras generaciones. Este enfoque colaborativo refleja el modelo de sostenibilidad del grupo, orientado a construir tejido social duradero mediante el fortalecimiento de las capacidades locales.
A través del programa bandera “Educando Nuestro Futuro”, el centro educativo recibirá anualmente suministros esenciales como merienda escolar, libros de texto, útiles escolares, mobiliario adecuado y mantenimiento edilicio. Adicionalmente, el plan pedagógico incluye capacitación continua para el cuerpo docente e integra contenidos pioneros en educación social, habilidades financieras e inglés para el nivel de prebásica. Karla Simón, vicepresidenta de Sostenibilidad de Grupo Ficohsa, destacó que el trabajo apenas comienza con la infraestructura, iniciando un acompañamiento de largo plazo para brindar a los niños las herramientas necesarias para su desarrollo integral.
El nuevo centro se suma al balance de gestión presentado en la Memoria de Sostenibilidad 2025 de Grupo Ficohsa, donde la educación se reafirma como la piedra angular de su estrategia social. Al cierre del año 2025, la fundación ya brindaba acompañamiento a 148 instituciones y atendía directamente a 6,995 niños y niñas a nivel nacional. Desde el inicio de sus actividades de responsabilidad social en 1998, las distintas iniciativas educativas impulsadas por la organización han beneficiado a más de 190,000 niños, niñas y jóvenes en todo el territorio hondureño.
Esta visión de largo plazo se enmarca dentro de la estrategia de Comunidades Sostenibles de la institución, la cual postula que el crecimiento económico y la equidad social avanzan con mayor solidez cuando se invierte en las primeras etapas de la vida. Como enfatizó Simón, la apertura de cada nuevo espacio representa una inversión directa en las capacidades competitivas y humanas que el país requiere para su futuro. Con esta expansión en Lempira, la organización reafirma su convicción de conectar la inclusión financiera, el impulso emprendedor y la educación de calidad para cimentar el desarrollo sostenible de Honduras.