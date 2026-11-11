Ficohsa in Black: La temporada de grandes beneficios y ahorro para los hondureños

Con la llegada de la temporada de compras de fin de año, Ficohsa y sus aliados comerciales han presentado su innovadora campaña denominada “Ficohsa in Black”. Esta promoción estará vigente desde el 9 hasta el 29 de noviembre en todo el territorio hondureño. A través de sus tarjetas de crédito y débito, los usuarios podrán acceder a una combinación de ahorro y financiamiento diseñada estratégicamente para responder a las exigencias de esta importante época del año.

Los clientes tendrán acceso a cuatro beneficios principales, comenzando con atractivos descuentos que alcanzan hasta un 50% en los diversos establecimientos participantes. Además, se ofrece la opción de extra e intrafinanciamiento con un 0% de interés, con plazos que se extienden hasta los 24 meses, lo cual facilita enormemente las compras. A esto se suma la novedosa opción de Skip Payment, la cual permite a los usuarios saltar el pago de la primera cuota según las condiciones establecidas para la promoción.

Otro de los grandes atractivos es que los clientes obtendrán un 70% más de valor al realizar el canje de sus puntos acumulados en el programa disfruta+. Para esta edición, la campaña presenta un concepto creativo totalmente renovado, donde cada uno de los cuatro beneficios ha sido dotado de una personalidad propia. Esta identidad diferenciada tiene como objetivo principal facilitar que los clientes conozcan y aprovechen las distintas alternativas disponibles durante su vigencia.