Ficohsa in Black: La temporada de grandes beneficios y ahorro para los hondureños

Con la llegada de la temporada de compras de fin de año, Ficohsa y sus aliados comerciales han presentado su innovadora campaña denominada “Ficohsa in Black”. Esta promoción estará vigente desde el 9 hasta el 29 de noviembre en todo el territorio hondureño. A través de sus tarjetas de crédito y débito, los usuarios podrán acceder a una combinación de ahorro y financiamiento diseñada estratégicamente para responder a las exigencias de esta importante época del año.
Los clientes tendrán acceso a cuatro beneficios principales, comenzando con atractivos descuentos que alcanzan hasta un 50% en los diversos establecimientos participantes. Además, se ofrece la opción de extra e intrafinanciamiento con un 0% de interés, con plazos que se extienden hasta los 24 meses, lo cual facilita enormemente las compras. A esto se suma la novedosa opción de Skip Payment, la cual permite a los usuarios saltar el pago de la primera cuota según las condiciones establecidas para la promoción.
Otro de los grandes atractivos es que los clientes obtendrán un 70% más de valor al realizar el canje de sus puntos acumulados en el programa disfruta+. Para esta edición, la campaña presenta un concepto creativo totalmente renovado, donde cada uno de los cuatro beneficios ha sido dotado de una personalidad propia. Esta identidad diferenciada tiene como objetivo principal facilitar que los clientes conozcan y aprovechen las distintas alternativas disponibles durante su vigencia.
Esta iniciativa también refuerza el firme compromiso de Ficohsa con sus aliados comerciales, apoyando el crecimiento a escala de sus negocios mediante estas acciones promocionales. Linda Canizales, Gerente de Comercios Afiliados, explicó que la institución se suma al esfuerzo de miles de comercios que confían en sus soluciones de pago integrales. Desde la unidad de Banca empresarial, se aseguran de brindar la tecnología necesaria para elevar la experiencia del cliente final en esta nueva dinámica de la economía.
Por su parte, Zenia Medrano, Gerente de Alianzas y promociones, destacó que el objetivo es ofrecer alternativas que respondan a las diversas necesidades de los usuarios durante esta temporada. La intención es permitir que los clientes aprovechen al máximo los beneficios de sus tarjetas, reuniendo opciones que van desde descuentos hasta recompensas adicionales del programa disfruta+. Asimismo, se busca seguir fortaleciendo las alianzas que hacen posible llevar estas oportunidades a más personas en todo el país.
Finalmente, “Ficohsa in Black” cuenta con la valiosa participación de Visa y de múltiples establecimientos comerciales, ampliando así el alcance de esta gran propuesta de temporada. Estas acciones impulsadas por Grupo Ficohsa buscan conectar los servicios financieros directamente con las dinámicas de consumo de sus clientes. Los tarjetahabientes interesados pueden consultar el detalle de los comercios aliados, las modalidades y los términos de cada beneficio en los canales oficiales y redes sociales de Ficohsa.