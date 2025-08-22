  1. Inicio
Equipos Industriales celebra 35 años de liderazgo eléctrico en Honduras y Centroamérica

Con 35 años de trayectoria, Equipos Industriales se consolida como líder en la distribución de material eléctrico en Honduras y Centroamérica. Una historia marcada por innovación, calidad y compromiso con el desarrollo del país.

Colaboradores de Equipos Industriales durante la celebración del 35 aniversario. Tres décadas y media de historia, calidad y un compromiso inquebrantable con Honduras y su gente.

Equipos Industriales celebra con orgullo su 35 aniversario, consolidándose como una de las empresas más sólidas e innovadoras en la distribución y venta de material eléctrico en Honduras y en toda Centroamérica. A lo largo de estas más de tres décadas, la compañía ha sabido combinar experiencia, visión de futuro y un compromiso inquebrantable con la calidad, convirtiéndose en un referente indiscutible en el sector.

Desde sus inicios, la empresa ha marcado la diferencia gracias a una política clara de ofrecer únicamente productos de excelencia, respaldados por marcas de prestigio mundial y sometidos a rigurosos estándares de selección. Este esfuerzo constante ha permitido que sus clientes confíen plenamente en cada compra, sabiendo que reciben asesoría especializada y un servicio comprometido con sus necesidades, al mismo tiempo que la empresa aporta al desarrollo de la comunidad.

El catálogo de Equipos Industriales es un reflejo de su liderazgo en el mercado: soluciones eléctricas y tecnológicas de última generación, adaptadas tanto a hogares como a proyectos empresariales e industriales. Entre sus productos se encuentran bombas para cisternas, centros de carga, calentadores de agua, generadores, reguladores de voltaje y una amplia gama de dispositivos certificados internacionalmente, que garantizan eficiencia y seguridad en cada instalación.

La empresa no solo ha logrado reconocimiento por la calidad de sus productos, sino también por su capacidad de estar cerca de sus clientes. Actualmente cuenta con presencia en cuatro puntos estratégicos del país: en Tegucigalpa, con tiendas en el Barrio La Granja y la Colonia Kennedy; en San Pedro Sula, con su sucursal en el Barrio Las Palmas; y en Choluteca, en la Colonia Miramontes.

Este crecimiento sostenido es fruto de una visión que entiende la importancia de combinar tecnología, servicio y compromiso social. Equipos Industriales no solo ofrece materiales, sino también confianza, respaldo y soluciones que impulsan el desarrollo del país. La satisfacción de sus clientes es el motor que los impulsa a continuar innovando, siempre con la mira puesta en superar expectativas.

En su 35 aniversario, la compañía reafirma su compromiso con Honduras: seguir liderando el mercado, ampliar constantemente su portafolio de productos, fortalecer la capacitación técnica de su equipo humano y continuar siendo un socio clave en la modernización y eficiencia del país. Equipos Industriales celebra hoy no solo su trayectoria, sino también el futuro que seguirá construyendo de la mano de sus clientes y su gente.

