Clarion Hotel Real Tegucigalpa lidera la vanguardia del turismo sostenible con energía solar

El proyecto, ejecutado con la experiencia técnica de SESH Energía Solar Honduras, destaca por su magnitud y eficiencia al instalar 720 paneles solares en la propiedad. Esta infraestructura no solo representa una inversión significativa, sino que posiciona al hotel como un referente en la integración de tecnologías renovables dentro del sector hotelero local.
En términos de capacidad productiva, la planta de 440 kWp que ahora opera en el hotel es capaz de generar aproximadamente 528,000 kWh al año. Este volumen de energía limpia es fundamental para alimentar las operaciones diarias del establecimiento, disminuyendo drásticamente la dependencia de las fuentes energéticas tradicionales.
Para dimensionar el impacto positivo de esta medida, basta con observar la equivalencia de su producción energética. La generación solar del Clarion es suficiente para abastecer completamente a 220 hogares hondureños durante todo un año, permitiendo que miles de familias se beneficien indirectamente de esta transición hacia energías limpias.
Esta iniciativa trasciende el ahorro energético convencional y se integra en una estrategia corporativa de responsabilidad ambiental más amplia. El objetivo del Clarion es claro: inspirar a toda la industria turística nacional a adoptar prácticas conscientes, respetuosas con el entorno y alineadas con la preservación del planeta para las futuras generaciones.
Sergio Gomez, Gerente General del Clarion Hotel Real Tegucigalpa, subraya la filosofía detrás de este cambio: “Estamos convencidos de que la hospitalidad debe ir de la mano con la responsabilidad ambiental, por lo que nuestros huéspedes pueden estar satisfechos de que al alojarse en nuestro hotel están contribuyendo con el planeta, con un futuro más verde”.
Con este paso audaz, el Clarion no solo mejora sus servicios, sino que se posiciona como el pionero absoluto en Tegucigalpa al ser el único hotel en desarrollar este nivel de infraestructura de energía sustentable. Así, la marca reafirma su liderazgo, combinando confort de primer nivel con una visión de futuro necesaria para el desarrollo sostenible del país.