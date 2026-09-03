Banco CUSCATLAN premia el ahorro en Honduras con el sorteo de 10 motocicletas del año

Banco CUSCATLAN Honduras reafirma su compromiso con el desarrollo financiero de la población al lanzar formalmente su esperada plataforma de incentivo financiero “Sueña y Ahorra”. Con esta iniciativa, la entidad busca promover el hábito del ahorro con propósito en todo el territorio nacional, brindando a los participantes la oportunidad de ganar una de las diez motocicletas del año destinadas para esta promoción. La mecánica de participación se encuentra diseñada tanto para nuevos usuarios como para clientes recurrentes que abran productos financieros o incrementen sus saldos existentes. Entre las opciones participantes se destacan las cuentas de ahorro tradicionales, certificados de depósito, Cuenta Futuro, Cuenta de Ahorro Súper Depósito y las soluciones digitales como Cuenta YA y Depósito a Plazo YA.

Para optar a las recompensas, los participantes deberán acumular boletos electrónicos que se asignarán de manera automática por cada transacción válida. Se otorgará un boleto electrónico por cada apertura realizada con un monto mínimo de L1,000 —o su equivalente en dólares estadounidenses—, así como un boleto adicional por cada incremento de la misma cantidad dentro de los productos participantes. El periodo de vigencia de la campaña dio inicio el 1 de septiembre y se extenderá hasta el 31 de octubre de 2026. Para asegurar la entrega transparente de las unidades, la entidad bancaria ha programado dos sorteos principales: el primero se llevará a cabo el 5 de octubre de 2026, fecha en la que se elegirán cinco ganadores, mientras que el segundo tendrá lugar el 6 de noviembre de 2026 para premiar a los cinco afortunados restantes.