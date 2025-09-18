BAC y Geotours celebran los 35 años de la agencia de viajes con promociones especiales

BAC se une a la celebración del 35 aniversario de Geotours, su reconocida agencia de viajes, con una serie de promociones diseñadas para premiar la fidelidad de sus clientes. Esta celebración reafirma el compromiso de la institución financiera por ofrecer experiencias memorables y beneficios exclusivos a quienes eligen viajar con Geotours.

Como parte de las festividades, del 18 al 20 de septiembre los clientes podrán disfrutar de un 35% de descuento al redimir Millas Plus y Puntos BAC en sus compras con tarjetas American Express de BAC. La promoción estará disponible en todas las oficinas de Geotours a nivel nacional, invitando a los viajeros a planificar su próxima aventura con un ahorro significativo.

Adicionalmente, BAC ofrece a sus tarjetahabientes la oportunidad de recibir una devolución de hasta 150 dólares, o su equivalente en lempiras, al realizar compras en Cuotas o Extra 0% a 18 y 24 meses. Esta promoción estará vigente durante todo el mes de septiembre, facilitando que más personas puedan acceder a viajes y experiencias con financiamiento accesible.