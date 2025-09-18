BAC y Geotours celebran los 35 años de la agencia de viajes con promociones especiales

BAC se une a la celebración del 35 aniversario de Geotours, su reconocida agencia de viajes, con una serie de promociones diseñadas para premiar la fidelidad de sus clientes. Esta celebración reafirma el compromiso de la institución financiera por ofrecer experiencias memorables y beneficios exclusivos a quienes eligen viajar con Geotours.
Como parte de las festividades, del 18 al 20 de septiembre los clientes podrán disfrutar de un 35% de descuento al redimir Millas Plus y Puntos BAC en sus compras con tarjetas American Express de BAC. La promoción estará disponible en todas las oficinas de Geotours a nivel nacional, invitando a los viajeros a planificar su próxima aventura con un ahorro significativo.
Adicionalmente, BAC ofrece a sus tarjetahabientes la oportunidad de recibir una devolución de hasta 150 dólares, o su equivalente en lempiras, al realizar compras en Cuotas o Extra 0% a 18 y 24 meses. Esta promoción estará vigente durante todo el mes de septiembre, facilitando que más personas puedan acceder a viajes y experiencias con financiamiento accesible.
La celebración incluye también la opción de comprar ahora y pagar después: durante septiembre, los clientes podrán diferir el pago de su primera cuota hasta dos meses después de la compra, con 0% de interés. Esta facilidad de pago busca que planificar un viaje sea más sencillo y que las metas de viaje se cumplan sin comprometer el presupuesto personal.
“Llegar a 35 años nos motiva a seguir innovando. En Geotours buscamos que cada cliente viva experiencias únicas con el respaldo de BAC, a través de facilidades de pago, contratos corporativos y beneficios exclusivos. Apostamos por un turismo que impulsa la economía y que abra nuevas oportunidades para los hondureños”, expresó Valeria Ríos, Vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad de BAC Honduras.
Finalmente, el aniversario de Geotours se complementa con un atractivo sorteo: cinco afortunados ganadores recibirán 35,000 Puntos BAC o Millas Plus para redimir en sus próximas experiencias de viaje. El sorteo estará vigente del 15 de septiembre al 31 de octubre, y representa una oportunidad para que los clientes celebren viajando. BAC y Geotours invitan a todos a aprovechar estas promociones y a seguir escribiendo historias inolvidables en cada destino.