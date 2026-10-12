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Viviana Alvarado: así es la vida de la ‘barbie policía’ en Nueva Jersey

Viviana Alvarado, conocida como la ‘barbie policía’, reside en Estados Unidos y continúa conectando con sus seguidores a través de las plataformas digitales. ¿Qué se sabe de su vida actual?

  • Actualizado: 12 de octubre de 2026 a las 15:10
El Heraldo Videos