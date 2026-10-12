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Brasil: capturan a sospechoso de 16 homicidios tras más de 30 horas de búsqueda

Una peluca y una niña en brazos habrían formado parte de su intento de huida. Jorlan Lopes da Silva fue detenido en Brasil, donde las autoridades lo vinculan con 16 homicidios que siguen bajo investigación.

  • Actualizado: 12 de octubre de 2026 a las 14:19
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