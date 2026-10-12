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Incendio destruye partes del mercado más antiguo de París
Un incendio causó graves daños al Marché des Enfants Rouges de París este lunes 12 de octubre. El histórico mercado, fundado en 1615, es uno de los destinos turísticos más populares de la ciudad. Este video fue narrado con IA.
Reuters
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Actualizado: 12 de octubre de 2026 a las 14:43
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