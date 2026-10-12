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El papa León XIV se someterá a una cirugía para extirpar un nódulo pulmonar

El pontífice, de 71 años, informó durante la oración dominical del 11 de octubre en la Plaza de San Pedro que los médicos detectaron recientemente un nódulo en su pulmón durante un examen. Sin embargo, fue identificado en una etapa muy temprana. Este video fue narrado con IA.

  • Actualizado: 12 de octubre de 2026 a las 14:38
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