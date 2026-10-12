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Papa León XIV será operado por un nódulo pulmonar detectado a tiempo
De forma sorpresiva, tras el rezo del Ángelus, el papa León XIV anunció que deberá someterse a una cirugía por un nódulo en uno de sus pulmones. ¿En qué consiste este diagnóstico?
Redacción El Heraldo
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Actualizado: 12 de octubre de 2026 a las 10:10
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