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Papa León XIV será operado por un nódulo pulmonar detectado a tiempo

De forma sorpresiva, tras el rezo del Ángelus, el papa León XIV anunció que deberá someterse a una cirugía por un nódulo en uno de sus pulmones. ¿En qué consiste este diagnóstico?

  • Actualizado: 12 de octubre de 2026 a las 10:10
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