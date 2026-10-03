  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Vecinos del barrio Cabañas auxiliaron a personas enfermas durante la inundación

“Nos tocó sacar gente enferma en medio del agua”. Brenda Escobar, residente del barrio Cabañas, relata los momentos de angustia que vivieron durante la inundación provocada por la fuerte lluvia.

  • Actualizado: 03 de octubre de 2026 a las 12:10
El Heraldo Videos