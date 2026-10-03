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Maquinaria interviene la 13 calle y 9 avenida tras daños por las lluvias

Maquinaria trabaja en la reconstrucción de la 13 calle y 9 avenida de San Pedro Sula, afectada por las fuertes lluvias. Los trabajos buscan habilitar nuevamente el paso por la zona.

  • Actualizado: 03 de octubre de 2026 a las 11:10
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