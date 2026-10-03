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Más de 230 familias afectadas por las fuertes lluvias, informa Copeco

Más de 230 familias han sido afectadas por las fuertes lluvias en San Pedro Sula, Cortés, al norte de Honduras, informó Alberto López, de Copeco

  • Actualizado: 03 de octubre de 2026 a las 12:10
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