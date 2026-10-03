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“Lo perdimos todo en pocos minutos de lluvia”: el drama de una familia en SPS

“Tantos años de trabajo y lo perdimos todo en pocos minutos de lluvia”. Patricia Zelaya, habitante del barrio Cabañas de San Pedro Sula, cuenta el drama que vive su familia tras las inundaciones provocadas por la fuerte tormenta.

  • Actualizado: 03 de octubre de 2026 a las 11:10
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