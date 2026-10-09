  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos sucesos

Hallan a joven muerto en una alcantarilla de la colonia San José de la Vega

Un joven identificado como Jack Isaí López fue hallado muerto en una alcantarilla de San José de la Vega, en la capital. El caso genera interrogantes sobre las circunstancias de su muerte.

  • Actualizado: 09 de octubre de 2026 a las 18:14
El Heraldo Videos