  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos sucesos

Darlin Mejía, el bombero señalado en el accidente de Omoa

Darlin Mejía, detenido en el lugar del fatal accidente en Omoa, podría enfrentar cargos por homicidio imprudente luego de impactar con una mototaxi en la que viajaban siete menores.

  • 15 de octubre de 2025 a las 10:27
El Heraldo Videos